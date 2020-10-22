شاومي تكشف عن ساعتها الذكية الجديدة بسعر اقتصادي

تسعى شركة شاومي الصينية للمنافسة في سوق التكنولوجيا ليس بالهواتف الذكية فقط بل من خلال الساعات الذكية أيضا.

وكشفت شاومي عن ساعتها الذكية Mi Watch Color Sports Edition الجديدة، وهي عبارة عن إصدار رياضي من الساعة الذكية Mi Watch Revolve.

وتقول شاومي الصينية إن هذا الطراز يمتاز بجسم خفيف الوزن مصنوع من الألومنيوم وبتكلفة منخفضة، ما يجعلها تستهدف المستهلكين الذين يبحثون عن القيمة مقابل التكلفة.

الساعة تأتي في جسم بوزن 32.5 جرام وبمجموعة متنوعة من الألوان، ويمتاز جسم الساعة بمقاومة الماء حتى عمق 50 مترا.

وتشمل باقة التجهيزات التقنية على شاشة AMOLED قياس 1.39 بوصة وتعمل بدقة وضوح 4540x 454 بيكسل، مع بطارية سعة 420 مللي أمبير ساعة، وتمتد فترة التشغيل حتى أسبوعين.

وتضم الساعة الرياضية الجديدة العديد من المستشعرات بما في ذلك مستشعر التسارع ومستشعر SpO2 ومقياس الارتفاع ومستشعر بصري لقياس معدل نبضات القلب.

وزودت الشركة الصينية ساعتها بوحدة النظام العالمي لتحديد المواقع GPS.

وتوفر ساعة شاومي 117 وضعا مختلفا لتسجيل الأنشطة البدنية وتتبعها بما في ذلك تتبع النوم.

ولم تفصح شركة شاومي عن أية بيانات بخصوص موعد طرح الساعة الذكية Mi Watch Color Sports Edition الجديدة في الأسواق العالمية أو أسعارها المتوقعة في أسواق المنطقة العربية.