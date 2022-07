شاومي تكشف عن 3 هواتف جديدة.. أحدها بخاصية "ليس لها مثيل"

كشفت شركة الهواتف الصينية “شاومي”، الاثنين، الستار عن 3 هواتف جديدة تستعد لطرحها خلال الفترة المقبلة، والتي يأتي أحدها بميزة كبيرة للغاية، وهو مستشعر كاميرا بمقاس 1 بوصة، وهو عملاق نسبة لهاتف ذكي.

ويتضمن الهاتف الجديد “شاومي مي 12 إس ألترا” انتفاخا على شكل عدسة الكاميرا على ظهره، والذي يشغل حوالي ثلث الجانب الخلفي للهاتف.

ويتواجد داخل هذه العدسة 3 كاميرات للهاتف: كاميرا فائقة العرض “ألترا وايد” بدقة 48 ميغا بيكسل، وعدسة “تليفوتو” بدقة 48 ميغا بيكسل مع تقريب بصري 5 × (وزووم رقمي “120 ×”)، وأخيرا الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميغا بيكسل، والتي تستخدم المستشعر العملاق بمقاس 1 بوصة.

What you've been waiting for. #Xiaomi12SUltra is here. @leica_camera pic.twitter.com/Nd2NGegmKy

— Xiaomi (@Xiaomi) July 4, 2022