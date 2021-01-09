شاومي تكشف ميزة فريدة في هاتفها Xiaomi Mi 11

كشفت العملاقة الصينية شركة شاومي عن ميزة فريدة في هاتفها الجديد Xiaomi Mi 11؛ والتي تتمثل في دعمه مشاركة الصوت عبر البلوتوث من خلال توصيل سماعتين مستقلتين.

توفر الميزة المهمة خيارًا مثاليًا للمستخدمين من راغبي مشاركة الصوت مع المزيد من الأشخاص، أو الذين يرغبون في الاستماع إلى الصوت من خلال نظام محيطي بتقنية هارمان كاردون .

وبحسب تقارير، لم تتحدث شاومي بالتفصيل عن وظيفة ”Bluetooth Audio Sharing مشاركة الصوت عبر البلوتوث”، أثناء العرض التقديمي لهاتفها الذكي، لكن ممثلين عنها تحدثوا مؤخرًا عن تلك الميزة بإسهاب.

ووفقًا لموقع Gizchina، في إشارة إلى مصادر على شبكة التواصل الاجتماعي الصينية ويبو، فإن واجهة MIUI بهاتف Mi 11 تتضمن ميزة تشغيل الصوت عبر جهازين مستقلين في نفس الوقت، يعملان بموجب ”مشاركة الصوت عبر البلوتوث“.

هذا من الناحية العملية يعني أنه لا يمكنك فقط توصيل زوج من مكبرات الصوت بهاتفMi 11، ولكن أيضًا توصيل زوج من سماعات الرأس بتقنية TWS اللاسلكية.

كما تتيح خاصية Bluetooth Audio Sharing على هاتف Mi 11، توصيل مكبري صوت / سماعتي رأس بشكل مستقل تمامًا، بحيث يمكن أن تكون تلك الطرازات غير متوافقة أو من جهات تصنيع مختلفة.

ميزة فريدة أخرى في الهاتف الجديد، تتضمن إمكانية ضبط مستوى الصوت والتحكم بشكل فردي مستقل، كما يمكن أن يشعر المستخدم بفائدة الميزة عند مشاهدة أفلام مثلًا من خلال سماعة الرأس أثناء السفر.

وكانت شاومي قد أطلقت Mi 11 في نهاية العام الماضي، والذي أصبح أول هاتف يعمل بمعالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 888 SoC، وبتقنية هارمان كاردون.