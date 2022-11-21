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شاومي تمنح ساعة Xiaomi Watch S1 Pro تطبيق WeChat

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 21 - نوفمبر - 2022 1:27 مساءً
ساعة Xiaomi Watch S1 Pro

ساعة Xiaomi Watch S1 Pro

التقنية بلا حدود
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أعلنت شركة شاومي الصينية أنها أصدرت تطبيق WeChat لساعة Xiaomi Watch S1 Pro الذكية، والتي تم الكشف عنها في شهر أغسطس خلال حدث إطلاق Xiaomi Mix Fold 2.

يعد تطبيق WeChat تطبيق المراسلة الفورية الأكثر استخدامًا في الصين، فهو ما يستخدمه الناس هناك للبقاء على اتصال عبر الإنترنت.

هذا التطبيق متاح الآن على ساعة Xiaomi Watch S1 Pro. وبالتالي، أصبحت الساعة الذكية الجديدة للشركة واحدة من عدد قليل من الأجهزة القابلة للارتداء التي تعمل بنظام RTOS والتي تدعم WeChat.

يمكن للمستخدمين استخدام جميع الوظائف الأساسية لـ WeChat على معصمهم. يتيح لهم التطبيق الرد على الرسائل بتنسيقات متعددة. لا يمكنهم فقط استخدام النص ولكن أيضًا الصوت والرموز التعبيرية. هذا وبالإضافة إلى انهم بإمكانهم عرض الصور التي يتلقونها في الدردشات.

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