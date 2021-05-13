شاومي تنافس آبل بسماعات FlipBuds Pro

تعتزم شركة “شاومي” الصينية، إطلاق سماعات بلوتوث تنافس بها نظيرتها الأمريكية “أبل”.

وكشف أحد كبار المديرين في الشركة عن بعض التفاصيل قبل مراسم الإطلاق الرسمية، قائلا إن السماعات الجديدة ستكون بطلاء نانو معين يوفر لمعانًا يشبه المرآة.

والسماعات التي يتم وصفها على أنها سماعات أذن من الدرجة الأولى، تحتوي إلغاء نشط للضوضاء النشط (ANC)، وتعمل في ثلاثة أوضاع. مترافقة مع نظام “الشفافية”.

كما تعمل سماعات البلوتوث مع ثلاثة برامج ترميز صوتية.

ستوفر FlipBuds Pro تصميمًا داخل الأذن مع أطراف مطاطية قابلة للتعديل. تتميز علبة الشحن بشكل بيضاوي ولون أسود لامع مع ضوء LED يوضح لك مستوى شحن البطارية المتبقي.

هناك أيضًا إيماءات قابلة لبرمجة النقرات المفردة والمزدوجة بالإضافة إلى فصل سماعة الأذن اليمنى واليسرى إذا كنت تريد استخدام سماعة واحدة فقط في كل مرة.

يمكن لـ FlipBuds Pro أيضًا اكتشاف وقت إزالتها مما يؤدي إلى إيقاف الموسيقى مؤقتًا تلقائيًا. هناك أيضًا خيار للرد تلقائيًا على المكالمات الواردة عندما تكون سماعات الأذن متصلة بجهاز.

وسيتم التقديم الرسمي لسماعة الرأس “FlipBuds Pro” اليوم الخميس، بسعر يبلغ 150 دولارا.