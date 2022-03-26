شراكة ببجي مع سولانا ترفع قيمة الأخيرة إلى مستويات متقدمة

أحرزت عملة سولانا أكبر مكاسب في الـ 24 ساعة الماضية، حيث ارتفعت بنسبة 5.86٪ ووصل إلى 102.88 دولار، وبحصيلة أسبوعية تقترب المكاسب من 20 في المائة، وهي المكاسب التي لم يتجاوزها من العملات الرقمية سوى كاردانو ADA/USD بنسبة 38 في المائة.

وقد أعلنت شركة كرافتون، مطورة باتل – رويال ببجي، أنها دخلت في شراكة مع معامل سولانا. ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز تطوير ألعاب سلاسل الكتلة والألعاب المعتمدة على الرموز غير القابلة للاستبدال NFT.

وقد قال مدير قسم كرافتون ويب 3.0، هيونغ بارك:

“تبحث كرافتون باستمرار عن فرص للعمل عن كثب مع شركات سلاسل الكتلة مثل معامل سولانا. وينصب التركيز حاليًا على بناء النظام البيئي ويب 3.0 . بفضل تقنيته، وتتمتع سولانا بأفضل الفرص في أنظمة بيئة ويب 3.0 . ومن خلال هذا التعاون، ستكتسب كرافتون الرؤية اللازمة لتسريع استثماراتها وتطوير الخبرات المستندة إلى سلسلة الكتلة ”

ستقوم كرافتون و سولانا معًا في المستقبل بتطوير ألعاب مستوحاة من الميتافيرس. وإلى جانب الصور الرمزية التفاعلية، ستكون هناك معاملات داخل اللعبة يمكن إجراؤها باستخدام العملات الرقمية.

تعد لعبة PUBG، التي صممتها شركة كرافتون، ثاني أكثر الألعاب شعبية في العالم حيث تم تنزيلها مليار مرة. فقط لعبة فورتنايت من ألعاب إيبك هي التي تمتلك قاعدة أكبر من المعجبين.