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شرط فرنسي لبيع هواتف “آيفون 12”

منذ دقيقتين
آيفون 12 أحدث إصدارات أبل

آيفون 12 أحدث إصدارات أبل

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فرضت فرنسا ، الخميس ،شرط على شركة أبل الأمريكية يلزمها ببيع هاتفها الجديد “آيفون 12” بالسماعات .

وقررت شركة ”أبل“ العام الجاري انتهاج سبيل جديد في تصنيعها لهواتف ”آيفون“، وقررت التخلي عن وضع الشاحن والسماعات السلكية في صندوق الهاتف، مبررة ذلك بسعيها للمشاركة في خفض الكربون وحماية البيئة، وسط تشكيك من أوساط تقنية أكدت أن الخطوة تهدف لتوفير النفقات وزيادة الربح ليس إلا.

لكن فرنسا تطالب حالياً الشركات المصنعة لهواتف ”آيفون“، شحن سماعات الرأس مع الهواتف، بموجب القانون، لذلك كان على شركة ”أبل“ استيعاب سماعات ”إيربودز“ مع أجهزة ”آيفون“، بحسب موقع ”gsmarena“ التقني.

ونظراً لأن صندوق البيع بالتجزئة الأصغر حجماً من ”أبل“، أصبح حجمه قياسيًا في جميع أنحاء العالم، فقد تم وضعه داخل صندوق أكبر يحتوي على ”إيربودز“، مع العلم أن ”أبل“ لا تزال لا تضع شاحناً في صندوق الهاتف، وإنما فقط سماعات الأذن.

وتنصح ”أبل“ عملاءها باستخدام أجهزة الشحن والسماعات الحالية، ولكنها تبيع أيضًا شاحنًا سلكيًا جديدًا بقيمة 19 دولارًا بقدرة شحن 20 واط وشاحن MagSafe لاسلكي 39 دولارًا.

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