شركات تستدعي 220 ألف سيارة لعيوب قاتلة.. من هي؟

أعلنت وزارة النقل الكورية الجنوبية، اعتزام هيونداي موتور ومرسديس بنز كوريا و5 شركات أخرى استدعاء آلاف المركبات.

وأفادت الوزارة أن تلك الشركات استدعت ما يربو عن 220 ألف مركبة بشكل طوعي لإصلاح المكونات المعيبة.

وأوضحت وزارة النقل الكورية الجنوبية في بيان صادر عنها إن 7 شركات تشمل كيا وجنرال موتورز كوريا والمقر الإقليمي لجنرال موتورز في آسيا والمحيط الهادئ الذي يستورد طرز كاديلاك وخدمة مبيعات فورد كوريا وستيلانتيس كوريا، تستدعي ما مجموعه 222138 مركبة من 14 طرازا.

وشملت المشكلات التي أدت إلى استدعاء السيارات، احتمال نشوب حريق نتيجة ماس كهربائي في وحدة التحكم الكهربائي الهيدروليكي في سيارات هيونداي سنتافي الرياضية المتعددة الاستخدامات (إس.يو.في)، ونظام نقل خاطئ في طراز E300e 4MATIC من مرسديس-بنز وتسرب زيت محتمل في سيارة جيب شيروكي الرياضية المتعددة الاستخدامات التي استوردتها ستيلانتيس بحسب ما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

يشار إلى أن ستيلانتيس هي شركة مشتركة تم إنشاؤها من خلال اندماج فيات كرايسلر أوتوموبيل الإيطلية الأمريكية ومجموعة بي إس إيه الفرنسية.

وذكرت الوزارة إن مالكي المركبات يمكنهم زيارة مراكز الإصلاح والخدمة المخصصة لاستبدال الأجزاء المعيبة مجانا .

وقبل عدة أسابيع أعلنت شركة جنرال موتورز عن سحبها لكمية كبيرة من سيارات SUV كبيرة الحجم التابعة لعدد من طرازاتها لرصد عيوب تصنيعية في حزام الأمان.

ووفق موقع “موور وان” المختص بأخبار السيارات، الموديلات المعيبة، رصدت بين سيارات SUV كبيرة الحجم طرحتها ماركات تابعة لجنرال موتورز في الفترة بين عام 2021 و 2022.

والعيوب رصدت بين السيارات الـSUV كبيرة الحجم المزودة بـ3 صفوف من المقاعد، نظرا لأنها طالت أحزمة الأمان بالصف الثالث من المقاعد.

ومن الموديلات التي رصد بها هذا العيب، موديل Cadillac Escalade، وموديل GMC Yukon، وموديل Chevrolet Tahoe، وموديل Chevrolet Suburban.

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بالإضافة لفئات متقدمة من موديل Cadillac Escalade ESV، وموديل GMC Yukon XL.

واستحوذت سيارات شيفروليه Chevrolet Tahoes على العدد الأكبر من الموديلات المعيبة التي تم سحبها، بإجمالي 176,981 ألف وحدة رصدت بهذا العيب من هذا الموديل.