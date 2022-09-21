الأربعاء 25 صفر 1444 ﻫ - 21 سبتمبر 2022 |
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شركة آبل تغير النسبة المئوية للبطارية في "iOS 16"

منذ 6 دقائق
شعار شركة آبل

شعار شركة آبل

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منذ أن ألقى العالم أول نظرة على مؤشر النسبة المئوية للبطارية المعاد إدخاله في نظام التشغيل iOS 16 في بداية الشهر الماضي، أعرب الناس عن آراء قوية حول الرمز، فيما بتعلق أن آبل كان بإمكانها القيام بعمل أفضل معها.

في التكرار الحالي، يظل الرمز ثابتًا يعرض نسبة مئوية فقط حتى تنفد بطارية iPhone أقل من 20 بالمائة من سعتها.

وفقا لموقع Engadget أن قرار تصميم يجعل المؤشر أقل فائدة مما ينبغي لأنه في معظم الحالات تحتاج إلى البحث عن كثب لمعرفة المقدار المتبقي من البطارية.

لذلك تعمل آبل على نسخة محسّنة من الرمز، حيث أصدرت الشركة الإصدار التجريبي الثاني من iOS 16.1 (عبر MacRumors).

ومن بين أشياء أخرى يقدم التحديث قرصًا لمؤشر النسبة المئوية للبطارية.

وبدلاً من تحول الرمز إلى اللون الأحمر فقط عندما تنخفض شحن بطارية iPhone إلى أقل من 20 في المائة، فإنه سيستنفد تدريجيًا كما تفعل البطارية، فهو بسيط ويعمل على تحسين قابلية الاستخدام.

ويتضمن الإصدار التجريبي الثاني أيضًا تعديلًا على شاشة القفل.

وعند توصيل هاتفك لشحنه سيظهر مؤشر النسبة المئوية للبطارية لفترة وجيزة فوق الوقت، ويعيد ميزة من iOS 15.

وعلى iPhone 14 Pro سترى أيضًا واحدة تظهر داخل Dynamic Island الإصدار التالي من iOS 16 ليس له تاريخ إصدار حتى الآن.

وسنلاحظ أيضًا أن آبل يمكنها إجراء تعديلات إضافية على بعض التغييرات الموجودة في الإصدار التجريبي الثاني.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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