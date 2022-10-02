شركة "إل جي" تطلق شاشتها المميزة LG MAGNIT 4K

أطلقت شركة إل جي “LG” الكورية الجنوبية، عن شاشتها المتميزة LG MAGNIT 4K بحجم 136 إنش، وهي أحدث شاشات المسرح المنزلي.

قدمت LG اليوم في فعاليات CEDIA Expo 2022 سلسلة أجهزة تلفاز LG MAGNIT الذكية، كما كشفت عن شاشة MAGNIT 4K التي تتميز بحجم 136 إنش.

وتتميز شاشة MAGNIT 4K بلوحات LED، بحجم شاشة 136 إنش، ووحدة معالجة فائقة، ودعم من تقنية الذكاء الإصطناعي، وهي مواصفات تجتمع لدعم المستخدم بأفضل تجربة للمسرح المنزلي.

كما تأتي شاشة LG MAGNIT 4K بدقة 4K، مع أعلى دقة في عرض الألوان، وصورة حادة مميزة بأعلى وضوح، وأيضاً أعلى تباين، مع تقنية microLED.

يذكر أن LG لم تكشف عن مستوى تسعير هذا الإصدار من شاشات المسرح المنزلي، ومن المتوقع أن تقدم الشركة لاحقاً مزيد من التفاصيل.