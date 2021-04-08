شركة تابعة لإيلون ماسك تدعي امتلاكها تكنولوجيا لإنشاء "أنواع غريبة" من الديناصورات

يمكن لشركة التكنولوجيا الأمريكية Neuralink إنشاء “أنواع غريبة جديدة” من الديناصورات خلال 15 عاماً فقط ، وفقاً لماكس هوداك، أحد مؤسسيها المشاركين.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” وجاء فيه…

هوداك هو رجل أعمال وتقني أمريكي شارك في تأسيس شركة التكنولوجيا العصبية المثيرة للجدل مع إيلون ماسك.

وقال هوداك، أن الشركة ، المعروفة بوضع شريحة كمبيوتر في دماغ خنزير ، يمكنها “بناء الحديقة الجوراسية” على الأرجح إذا أرادت ذلك. في إشارة إلى فيلم جوارسيك بارك الذي صدر عام 1993.

تعمل Neuralink حالياً على التكنولوجيا التي تهدف إلى السماح للناس بربط أدمغتهم إلى جهاز كمبيوتر ليصبحوا رجال آليين بشكل فعال.

وغرد ماكس هوداك قائلاً: “ربما يمكننا بناء الحديقة الجوراسية إذا أردنا ذلك”.

‘لن تكون الديناصورات أصيلة وراثياً. ولكن مع 15 عاماً من التربية بالإضافة إلى الهندسة سنحصل على أنواع جديدة غريبة جداً.

لم يوضح هوداك كيف سيتم بناء نسخة الشركة الخاصة من الحديقة الجوراسية ، لكنه اقترح أنه يمكنها أن تساعد التنوع البيولوجي.

وغرّد أيضاً: إنّ التنوع البيولوجي هو بالتأكيد أمر ذو قيمة ؛ كما أنّ الحفاظ على البيئة أمر مهم ومنطقي.

لكن لماذا نتوقف عند هذا الحد ؟ لماذا لا نحاول عمداً توليد تنوع جديد.”

بدا هوداك وكأنّ أحداث الفيلم لم تردعه، استناداً إلى رواية من عام 1990 لمايكل كريشتون وبطولة سام نيل ولورا ديرن وجيف غولدبلوم.

ويصور الفلم النتائج الكارثية للعلماء الوراثيين الذين يعيدون الديناصورات من الانقراض في الحديقة التي تحمل اسم جوراسيك في جزيرة بالقرب من كوستاريكا.

في الفيلم ، تم إنجاز استنساخ الديناصورات عن طريق استخراج الحمض النووي للديناصور من بعوض من فترة ما قبل التاريخ محفوظ في العنبر.

ولكن بسبب انهيار النظام الأمني في الحديقة، تخرج الديناصورات بما في ذلك ديناصور ريكس المخيف والديلوفوصور في حالة من الهيجان.

وفي الفيلم، اعتُبر الملياردير ومبتكر الحديقة، الذي مثل دوره الراحل ريتشارد أتينبورو، هو المسؤول في نهاية المطاف عن العديد من الوفيات، فضلاً عن الموت الوشيك لاثنين من أحفاده الذين سيعيشون مع تجربة مؤلمة لبقية حياتهم، بعض تعرضهم للاعتداء من قبل الطيور الجارحة.

تأسست Neuralink في عام 2016 ، واشتهر عملها على “واجهة الدماغ كله”، التي هي في الأساس شبكة من الأقطاب الكهربائية الصغيرة المرتبطة بالدماغ، والتي تتصور الشركة أنها ستسمح لنا بالتواصل لاسلكياً مع العالم.

إنها ستمكننا من مشاركة أفكارنا ومخاوفنا وآمالنا وقلقنا دون إهانة أنفسنا بلغة مكتوبة أو منطوقة ، كما تدعي الشركة.

وقد وُجهت بالفعل انتقادات ل Neuralink ،لتجاربها على الحيوانات الحية، في العام الماضي ، حين كشف أيلون موسك النقاب عن خنزير تمّ زرع شريحة في دماغه.

في بث على الإنترنت، أظهر ماسك الحيوان ، المسمى جيرترود ، مع الغرسة العصبية بحجم العملة المعدنية، والتي تسمى Link ،والتي تريد الشركة زرعها في الإنسان.

بينما كانت جيرترود تتجول في الحظيرة، رأى المشاهدون نشاط دماغها على شاشة كبيرة.

في وقت سابق من هذا العام ، ادعى ماسك في جلسة أسئلة وأجوبة على الإنترنت واسعة النطاق أنه وضع غرسة Neuralink في دماغ قرد وأن الحيوان استطاع لعب ألعاب الفيديو “بعقله”.