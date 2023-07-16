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شركة تستبدل موظفيها بأنظمة الذكاء الاصطناعي

منذ ساعة واحدة
الذكاء الاصطناعي- تعبيرية

الذكاء الاصطناعي- تعبيرية

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قرر رئيس إحدى الشركات الناشئة في الهند استبدال الموظفين البشريين في شركته، بأنظمة روبوت الذكاء الاصطناعي، وهو ما أثار حالة من الجدل الواسع، وفق ما ذكرت تقارير تقنية.

وأوضحت التقارير أن سوميت شاه، مؤسس شركة دوكان الهندية، قرر أن يستبدل 90% من موظفي الدعم في شركته، ببرامج الدردشة الآلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وبرر شاه قراره هذا بقوله، إن برامج الدردشة الآلية قامت بشكل كبير، بتحسين الاستجابة الأولية، ووقت حل استفسارات العملاء، لافتاً إلى أن علمه بأن هذا القرار يعد صعباً، إلا أنه كان ضرورياً، نظراً لأن الشركات الناشئة تعطي الأولوية للربحية.

وقد أثارت تصريحات مؤسس شركة دوكان الهندية، حالة واسعة من الجدل والغضب على صفحات شبكة الإنترنت، مع تخوف الكثيرين من أن يتسبب الذكاء الاصطناعي في زيادة نسبة البطالة في العالم.

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