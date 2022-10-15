شركة جديدة تنضم إلى تحالف تسجيل الدخول بدون كلمة المرور "FIDO"

تأسس تحالف الهوية السريعة على الإنترنت FIDO في عام 2012 بهدف المساعدة في تقليل الاعتماد المفرط على كلمات المرور، حيث يعمل التحالف على تطوير معايير عملية مصادقة الهوية وتسجيل الدخول بدون كلمة مرور للمواقع الإلكترونية والخدمات والتطبيقات حول العالم.

شركة أوبو بدورها، أعلنت أيضاً انضمامها إلى “FIDO”، الذي يهدف إلى تطوير معايير عملية تسجيل الدخول، وذلك لتقليل الاعتماد على الطريقة التقليدية لإدخال كلمة المرور.

وبكونها عضوًا في التحالف، ستدعم أوبو آخر التطورات والتطبيقات للمعايير التي توصّل إليها التحالف فيما يتعلق بعمليات وتقنيات تسجيل الدخول بدون كلمة المرور، وذلك باستخدام التشفير الأساسي لمفتاح المرور العام والبروتوكولات التي حددها تحالف FIDO، حتى تزود المستخدمين بتجارب تسجيل دخول سريعة وسهلة الاستخدام وآمنة عبر كافة الخدمات.

بالنظر إلى أن مستخدمي الإنترنت يمتلكون عشرات الحسابات الإلكترونية، فإن إدارة كل ذلك العدد المهول من كلمات المرور عملية مرهقة ومستنفذة للوقت لكل من المستخدمين والمنظمات.

وفي الوقت ذاته، تعاني طرق التسجيل بكلمة المرور فقط من بعض السلبيات، مثل: ضرورة إعادة ضبطها المتكرر، والمخاطر الأمنية الناجمة عن ضعف كلمة المرور، خاصةً تلك التي تُستخدم ذاتها عبر حسابات متعددة. وبالتالي، كانت هناك دعوات عبر قطاع صناعة التقنية للتحرك نحو آلية تسجيل دخول يمكنها أن تخفف من الاعتماد على كلمات المرور أو حتى استبدالها.

أُسس تحالف الهوية السريعة على الإنترنت FIDO عام 2012 للمساعدة في تقليل اعتماد العالم المفرط على كلمات المرور، وهو يعمل على تطوير معايير لمصادقة الهوية بدون كلمة المرور وتسجيل الدخول إلى مواقع الويب والخدمات والتطبيقات في جميع أنحاء العالم. وتوفر أحدث مواصفات المصادقة من التحالف إطارًا تقنيًا آمنًا ومريحًا تدعمه الشركات التقنية الكبرى، مثل: جوجل، ومايكروسوفت، وكوالكوم.

أهداف أوبو من الانضمام إلى FIDO

ستستخدم شركة أوبو، بانضمامها إلى التحالف، معايير FIDO عبر أجهزتها الذكية وستعمل على تحسين تجارب المستخدم وتحسين أمان المصادقة. وفي المستقبل، يمكن للمستخدمين استخدام هواتف أوبو الذكية للعمل كـ “مفتاح مرور” لتسجيل الدخول إلى خدمات مختلفة عبر المتصفحات، والتطبيقات، والمنصات، مما يساعد على إنشاء تجربة اتصال سلسة.

وعند استخدام أجهزة ذكية متعددة، يمكن للمستخدمين الوصول تلقائيًا إلى بيانات اعتماد FIDO الخاصة بهم على جهاز أوبو الأساسي دون إعادة تسجيل كل حساب على أنظمة التشغيل الأساسية أو المتصفحات الأخرى.

وبصفتها عضوًا في تحالف FIDO، ستنضم أوبو أيضًا إلى مجموعات عمل FIDO الفنية والإقليمية المختلفة، والتي من خلالها ستقدم الشركة مساهمات فنية لجلب تقنية تسجيل الدخول بدون كلمة مرور لمزيد من حالات الاستخدام والخدمات.

يُشار إلى أن انضمام أوبو إلى تحالف الهوية السريعة على الإنترنت يأتي بالتزامن مع بدء جوجل باختبار تقنية مفاتيح المرور Passkeys على نظام أندرويد ومتصفح كروم، وذلك في خطوة الهدف منها حل مشكلة القصور الأمني التي تعاني منها تقنية (كلمة المرور) Password المستخدمة حاليًا.