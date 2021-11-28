شركة “دينون” تكشف عن أول سماعة رأس لاسلكية

كشفت شركة دينون اليابانية عن أول موديلين من سماعات الرأس اللاسلكية من نوع In-Ear حيث تختلفان من حيث التجهيزات والوظائف الأساسية.

وقامت دينون بتجهيز سماعة الرأس اللاسلكية AH-C830NCW بمشغلات ديناميكية قياس 11 x 10 ملم مع تقنية إلغاء الضوضاء الفعالة الهجين (ANC)، والتي تقوم بحجب الضوضاء المحيطة عن طريق اثنين من الميكروفونات في كل سماعة، كما يمكن للمستخدم تفعيل وضع الشفافية عن طريق المستشعر اللمسي، لكي يتمكن من إدراك الأصوات المحيطة عند السير في الطرقات مثلا.

وتعمل وظيفة Beamforming على ضمان إجراء المكالمات الهاتفية بأفضل جودة صوت ممكنة، ويعمل مستشعر الارتداء على إيقاف تشغيل الموسيقى فور خلع السماعة من الأذن، وذلك للحفاظ على شحنة البطارية، ويتم إعادة تشغيل الموسيقى مجددا فور وضع السماعة في الأذن، كما تعمل وظيفة جوجل Fast Pair على تسهيل الاتصال بالأجهزة المتوافقة الأخرى.

مقاومة الماء والتعرق

على الجانب الاخر تشتمل سماعة الرأس اللاسلكية AH-C630W الجديدة من دينون على مشغلات قياس 10 ملم، وقد تخلت الشركة اليابانية هنا عن تقنية إلغاء الضوضاء الفعالة، ولكنها تمتاز في المقابل بمقاومة الماء والتعرق وفقا لفئة الحماية IPX4، بحيث يمكن استعمال سماعة الرأس أثناء هطول الأمطار أو ممارسة الأنشطة الرياضية في الهواء الطلق.

وتمتد فترة تشغيل البطارية مع سماعة الرأس اللاسلكية AH-C830NCW إلى 6 ساعات عند تشغيل الموسيقى عن طريق تقنية البلوتوث، ولكنها تقل إلى 4.8 ساعة عند تفعيل تقنية إلغاء الضوضاء الفعالة.

وتصل فترة تشغيل البطارية مع الموديل AH-C630W إلى 4.5 ساعة، ويمكن تمديد مدة تشغيل البطارية إلى 24 ساعة عن طريق علبة الشحن المرفقة.

وأعلنت دينون عن طرح سماعات الرأس اللاسلكية الجديدة باللون الأسود والأبيض.