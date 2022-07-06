شركة شل تدشن أكبر مصنع لإنتاج الهيدروجين المتجدد في القارة الأوروبية

كشفت شركة شل عن البدء بتدشين مصنع لإنتاج الهيدروجين المتجدد في هولندا يشمل محولًا كهربائيًا Holland Hydrogen I بطاقة إنتاجية 200 ميغاوات في ميناء روتردام.

المصنع الذي سيكون الأكبر في أوروبا بمجرد تشغيله عام 2025، ستصل طاقة إنتاجه إلى 60 ألف كيلوغرام من الهيدروجين المتجدد يوميًا، بحسب بيان لشركة شل.

وتعمل شركة شل – التي تتخذ من لندن مقرًا لها – على تعزيز إنتاج الطاقة منخفضة الانبعاثات الكربونية مع تحولها بعيدًا عن النفط والغاز، فيما تهدف إلى أن تصبح خالية من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2050.

وأكدت شل أنها تهدف إلى إنتاج الهيدروجين في المحطة باستخدام الكهرباء المولدة من مزرعة الرياح البحرية، هولاندز كوست نورد، التي تمتلكها جزئيًا.

ووفقًا لنائب الرئيس التنفيذي لحلول الطاقة الناشئة في شل، آنا ماسكولو، فإن الهيدروجين المتجدد سيلعب دورًا محوريًا في نظام الطاقة في المستقبل، ويعدّ المشروع خطوة مهمة في مساعدة الهيدروجين على تحقيق هذه الإمكانات.

يذكر أن شل تمتلك وتشغل نحو 10% من السعة العالمية للمحولات الكهربائية لإنتاج الهيدروجين، بما في ذلك المحولات الكهربائية الموجودة في الصين وألمانيا، حيث تنتج فيهما 3000 طن و1300 طن من الهيدروجين على التوالي سنويًا.

وسيشكل الهيدروجين المتجدد 5% فقط من الطاقة المولدة عالميًا بحلول عام 2050، وهو بالغ الأهمية في الحد من الانبعاثات، حسبما ذكرت شركة استشارات الطاقة العالمية DNV الشهر الماضي، التي اعتبرت هذه النسبة أقل من المطلوب لتحقيق أهداف المناخ.

الأهداف المناخية الأوروبية

يسعى الاتحاد الأوروبي إلى بلوغ الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وقد سنّ عدة قوانين يعمل بها حاليًا لخفض صافي الانبعاثات بنسبة 55% بحلول 2030 عن مستويات عام 1990.

وأعلن الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي أنه سيتحول إلى استخدام الفحم للتعامل مع تقلص تدفقات الغاز الروسي الذي أدى إلى نقص حاد في الإمدادات وارتفاع الأسعار، إلا أن مدير الشؤون الدولية وتمويل المناخ بالإنابة في المفوضية الأوروبية، إلينا باردرام، أشارت إلى أنه سيتم إلغاء تلك الإجراءات في أقرب وقت ممكن؛ لتمسك الاتحاد الأوروبي بأهدافه المناخية.