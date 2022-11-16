شركة عارمن "Garmin" تطلق ساعة ذكية مخصصة للأطفال

أعلنت شركة عارمن “Garmin” الأمريكية عن إطلاق ساعة Garmin Bounce الذكية والمخصصة للأطفال.

وكشفت الشركة عن أن أهم ما يميز هذه الساعة الذكية الجديدة هو أنها تأتي مع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) واتصال 4G LTE.

يمكن للوالدين تتبع مكان أطفالهم بنشاط باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي المدمج والتواصل معهم عبر الرسائل النصية والصوتية. يتحكم الآباء في الساعة الذكية باستخدام تطبيق Garmin Jr، والذي يتطلب حساب Garmin Connect نشطًا. تبلغ تكلفة الاشتراك الشهري في ميزات LTE حوالي 10 دولار/11 يورو.

يمكّن نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) أيضًا من تتبع النشاط كما أن لدى العلامة التجارية أيضًا نظام مكافأة لتحقيق أهداف النشاط اليومية المختلفة من خلال منح “جواهر قابلة للتحصيل”. تحتوي الساعة الذكية أيضًا على ألعاب ومسابقات على متنها يمكن لعبها خلال وقت “موافقة الوالدين”.

ولتقليل عوامل التشتيت، يمكن للوالدين أيضًا اختيار تعطيل الأداة بشكل فعال أثناء ساعات الدراسة أو في الليل. وهذا ليس له أي تأثير على قدرة Bounce على حساب عدد الخطوات وتتبع النوم.

تأتي Garmin Bounce بهيكل بلاستيكي متين وحزام مصنع من السيليكون، وشاشة LCD ملونة بحجم 1.3 بوصة ودقة 240 × 240 بكسل. وباستخدام الإعدادات الافتراضية، تم تصنيف عمر البطارية بحيث يستمر حتى يومين بشحنة واحدة. يمكن للساعة تتبع جلسات السباحة ولديها شهادة مقاومة الماء 5 ATM.

تتوفر Garmin Bounce باللون الأسود والأخضر والأرجواني وتكلف 150 دولار/180 يورو، وهي متوفرة للشراء عبر متجر Garmin عبر الإنترنت.