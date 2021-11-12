شركة عالمية تعلن قبول الدفع بعدد من العملات المشفرة

كشف الرئيس التنفيذي لشركة “إيه إم سي انترتيمنت” عن قبول سلسلة دور العرض السينمائية الدفع بعدد من العملات المشفرة.

وقال “آدم آرون” عبر تغريدة على موقع “تويتر”: “كما وعدنا، هناك العديد من الطرق الجديدة الآن للدفع عبر الإنترنت في إيه إم سي، نحن نقبل البيتكوين والإيثر والبيتكوين كاش والليتكوين”.

وأضاف: “كما يتم قبول الدفع عبر آبل باي وجوجل باي وباي بال، مع مساعٍ لإقرار قبول الدوجكوين قريبًا”.

وجاء قرار “آرون” بعد أن أثار سابقًا احتمالية قبول سلسلة دور العرض السينمائي الدفع بالعملات المشفرة بحلول نهاية العام الجاري.

ومع ارتفاع أسهم “إيه إم سي” بفضل “جيش” من صغار المستثمرين الأفراد، استغل “آرون” الشعبية المفاجئة للشركة، وتواصل مع المساهمين على وسائل التواصل الاجتماعي، واستطلع آرائهم بشأن أفكار تجارية جديدة، وقال الأسبوع الماضي إنه سيبيع الفشار من المتاجر الموجودة في مراكز التسوق.

وبدأت الشركة، التي تقع في ليود بولاية كنساس قبول العملات المشفرة مقابل بطاقات الهدايا، وتعمل على قبول المدفوعات عبر موقعها الإلكتروني والتطبيق الهاتفي، حسبما قال “آرون”، وأشارت “إيه إم سي” سابقاً إلي أنها ستقبل “بتكوين وإيثريوم” بنهاية العام، وأنها تعمل الآن على معالجة “دوج كوين” وتستكشف إمكانية قبول “شيبا إنو” أيضاً.

و تراجعت أسهم “إيه إم سي” بمقدار 6.7% إلى 42.06 دولار في التداولات الممتدة.

وقالت أليشا ريس، محللة في “ويدبوش سيكيوريتيز”، إن المستثمرين ربما ركزوا على عدد من أوجه الضعف في نتائج أعمال “إيه إم سي”، إذ تراجعت حصتها السوقية المحلية في الربع الثالث بعد المكاسب في النصف الأول من العام الجاري.

وأعلنت “إيه إم سي” عن خسائر معدلة للربع الثالث بقيمة 5.4 مليون دولار قبل الفائدة والضرائب والاستهلاك والإطفاء، بينما سجلت منافستها، “ساين مارك”، الأسبوع الماضي، نتائج إيجابية في هذا الجانب.

وقالت “ريس”، في بريد إلكتروني: “لا تزال الأرباح المحلية قبل الفائدة والضرائب والاستهلاك والإطفاء تتجه في الاتجاه السلبي، لكن يعوضها الأداء القوي والربحية الأفضل في الأسواق الدولية”.

ويخرج أصحاب المسارح من أزمة عميقة ناتجة عن وباء فيروس “كورونا”، في ظل تردد المشجعين في الخروج وصدور العديد من الأفلام الجديدة عبر خدمات البث في المنزل، وأطلقت “والت ديزني” فيلماً جديداً لـ”مارفل” الأسبوع الماضي، والذي فشل في الوصول إلي التقديرات المتحفظة نتيجة “كوفيد 19”.

بلغ إجمالي مبيعات “إيه إم سي” في الربع الثالث 763.2 مليون دولار، متجاوزة متوسط تقديرات المحللين البالغ 708.3 مليون دولار، وسجلت الشركة خسارة قدرها 44 سنتاً للسهم، باستثناء بعض العناصر، وهي خسائر أفضل من توقعات المحللين بخسارة قدرها 53 سنتاً.

وسجلت الإيرادات أفضل نتيجة ربع سنوية منذ الربع الأول من العام الماضي، ويعاد فتح المسارح في الغالب الآن بعد عمليات الإغلاق التي فرضها وباء كوفيد، ومع ذلك، فإن حضور الأفلام – رغم تحسنه كثيراً – لم يعد إلى المستويات التي شوهدت قبل مارس 2020.