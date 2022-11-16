الأربعاء 22 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 16 نوفمبر 2022 |
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شركة "فيفو" تؤكد على دعم سلسلة vivo X90 بمستشعر Sony IMX758

منذ 9 دقائق
شعار شركة فيفو "vivo"

شعار شركة فيفو "vivo"

التقنية بلا حدود
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كشفت شركة فيفو “vivo” الصينية عن خطتها لدعم سلسلة vivo X90 القادمة بمستشعر Sony IMX758 بججم 1 إنش، ورقاقة معالج Dimensity 9200.

ومن المتوقع أن ينطلق حدث vivo القادم في 22 من نوفمبر لكشف النقاب عن سلسلة هواتف vivo X90، على أن تضم السلسلة القادمة الإصدار الرئيسي مع إصدار Pro وvivo X90 Pro Plus، وتشير التوقعات إلى أن هاتف X90 Pro Plus سيكون من بين الإصدارات المميزة برقاقة Snapdragon 8 Gen 2.

من جانب أخر يأتي الإصدار الرئيسي برقاقة معالج Dimensity 9200 وهو ما أكدت عليه الشركة في الإعلان التشويقي الذي نشر اليوم.

ولقد رصد الإصدار الرئيسي في قاعدة بيانات Geekbench بنظام تشغيل Android 13، وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام.

من جانب أخر يأتي هاتف vivo X90 Pro برقاقة معالج Snapdragon 8+ Gen 1، ومن المقرر أن تتميز سلسلة vivo X90 بمستشعر سوني Sony IMX758 بحجم 1 إنش وفقاً للإعلان التشويقي الذي نشر من vivo اليوم.

أيضاً من المقرر أن تتميز الإصدارات بإعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية، ومن المتوقع أن تتضمن الإعدادات عدسات periscope وفلاش LED.

يذكر أن التسريبات المصورة السابقة كشفت عن خطط الشركة لإطلاق الهاتف بألوان الأحمر، والأزرق وأيضاً اللون الأسود، أيضاً تظهر وحدة الكاميرة بعلامة ZEISS التجارية، وتدعم الشركة الهواتف بشريحة V2.

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