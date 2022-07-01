شركة ميتا تعمل على توفير مشاركة "NFT" عبر فيسبوك

كشفت شركة ”ميتا“ الأميركية للتكنولوجيا عن إطلاق تجربة جديدة في ما يخص ”القطع المشفرة غير القابلة للاستبدال“، والمعروفة باسم ”NFT“، عبر شبكة التواصل الاجتماعي، ”فيسبوك“.

واشارت الشركة الى أنها تختبر التجربة الجديدة مع ”عدد محدود“ من المبدعين وصانعي المحتوى، لافتةً إلى أنها بدأت في طرح تدريجي يسمح لمجموعة من المبدعين في الولايات المتحدة بنشر مقتنياتهم الرقمية على منصة ”فيسبوك“.

ومن خلال الاختبار الجديد، سيتمكن صانعو المحتوى المؤهلون للاختبار، من إظهار قطعهم المشفرة ”NFT“ تحت علامة تبويب جديدة، كما سيكون لهم ملصق مخصص باسم ”مقتنيات رقمية“.

وجاء الإعلان بعد أسبوع من إعلان مارك زوكريرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ”ميتا“، أن الأخيرة ستبدأ في الاختبار قريبا، والذي سيسمح بـ“النشر المتبادل“ بين منصتي ”فيسبوك“ و“إنستغرام“، في حين أكد متحدث باسم الشركة أن ميزة ”النشر المتبادل“ غير متوفرة حاليا لكنها ستطرح قريبا.

في الوقت نفسه، شارك “نافديب سينغ”، مدير قسم المنتجات في شركة ”ميتا“، لقطات شاشة لاختبار ميزة ”دعم المقتنيات الرقمية“، والتي توضح إمكانية نشر الـ“NFT“ عبر الخلاصة الرئيسية للمستخدم والنقر عليها للحصول على كافة التفاصيل حولها.

وأكدت الشركة أنّ الميزة مجانية دون أي رسوم إضافية مرتبطة بنشر أو مشاركة المقتنيات الرقمية، مشيرةً في الوقت نفسه إلى أنها لن توفر القدرة على تحويل القطع المشفرة إلى إعلانات في الوقت الحالي.

يذكر أن شركة ”ميتا“ كانت قد وسعت اختبار مشاركة ”NFT“ على منصة مشاركة الصور الأشهر في العالم، ”إنستغرام“، في الأسبوع الماضي لتشمل المزيد من المبدعين حول العالم، بعدما كانت متاحة لعدد محدود من صانعي المحتوى في الولايات المتحدة فقط.

والى جانب ميزة ”مشاركة NFT“، أعلنت شركة ”ميتا“ أيضا ميزة ”إمكانية تعيين مشرفين“ لتنظيم والإشراف على التعليقات أثناء مقاطع فيديو البث المباشر عبر منصة ”فيسبوك“.

ومن خلال الميزة الجديدة سيتمكن صانعو المحتوى من تعيين مشرفين أثناء المقاطع الحية، حيث تكون مهمتهم الرئيسة هي الحفاظ على سير عمل البث المباشر والتحكم في مجرياته عن طريق العديد من الأدوات المتاحة لهم، والتي ستمنحهم ”القدرة على الإبلاغ عن التعليقات المسيئة“ أو ”إزالة المشاهدين من البث“ أو ”إيقاف التعليقات لمشاهد بعينه“.

كذلك، تعتبر ميزة ”تعيين مشرف“ وسيلة فعالة للتحكم في تدفق المحتوى داخل البث، ومعالجة المخاوف المتعلقة بالسلوك غير اللائق أثناء المقاطع المباشرة، كما أنها توفر طريقة إضافية لإدارة التفاعلات مع البث بطريقة أكثر احترافية وتكاملية.

وكانت شركة ”ميتا“ قد أطلقت نفس الميزة لمنصتها ”إنستغرام“ في مارس الماضي.