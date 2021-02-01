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شركة “نينتندو” تسجل أرباحا قياسية رغم كورونا

1 - فبراير - 2021
آخر تحديث: 1 - فبراير - 2021 8:31 مساءً
شركة نينتندو تسجل أرباحا قياسية

شركة نينتندو تسجل أرباحا قياسية

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رغم تفشي فيروس كورونا المستجد، أعلنت شركة “نينتندو”، اليوم الإثنين، أن صافي أرباحها تضاعف تقريبا من أبريل/نيسان إلى ديسمبر/كانون الأول، معززة توقعاتها مجددا للعام بأكمله بعدما انعكست تدابير الإغلاق بسبب فيروس كورونا زيادة في الطلب على ألعاب الفيديو.

وقالت الشركة اليابانية العملاقة إن صافي أرباحها بلغ 376,7 مليار ين (3,6 مليارات دولار)، بزيادة نسبتها 91,8% عن الفترة عينها من العام السابق، في حين ارتفعت المبيعات بنسبة 37,3% إلى 1,4 تريليون ين (13,34 مليار دولار).

وأفادت “نينتندو” التي عدّلت توقعاتها السنوية صعوداً في الربع الماضي، أنها رفعت توقعات صافي أرباحها إلى 400 مليار ين للسنة المالية المنتهية في مارس/آذار، بعدما كانت مقدّرة أساسا بـ300 مليار ين (2,86 مليار دولار).

وباتت المجموعة تتوقع أن تبلغ مبيعات العام بأكمله 1,6 تريليون ين (15,25 مليار دولار)، مقارنة بـ1,4 تريليون ين (13,34 مليار ين) كانت متوقعة في نوفمبر/تشرين الثاني.
وقد كان قطاع الألعاب من القطاعات القليلة التي ازدهرت خلال الأزمة الصحية العالمية بعدما اضطر أكثرية سكان العالم إلى ملازمة المنزل لأوقات طويلة، وغالبا ما يلجأون إلى الألعاب للهروب قليلا من الواقع وتمضية الوقت.

وفيما بدأت حملات التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد في أنحاء كثيرة من العالم، ترغم موجة جديدة من الإصابات حكومات كثيرة على إعادة العمل بتدابير الإغلاق، ما يبقي مستويات الطلب المرتفعة على الترفيه المنزلي.

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