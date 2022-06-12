شركة AMD تطمح لحجم مبيعات سنوي 40 مليار دولار

تتوقع شركة AMD أن تصبح صانع شرائح يبلغ حجم مبيعاته السنوية 40 مليار دولار في السنوات الثلاث المقبلة. وسجلت الشركة في عام 2021 إيرادات قياسية بلغت 16.4 مليار دولار.

وكشفت ليزا سو، الرئيسة التنفيذية لشركة AMD، خلال حدث يوم المحلل المالي للشركة الأول منذ عامين أن صانع الرقاقات يخطط لتحقيق هدف الإيرادات البالغ 40 مليار دولار بحلول عام 2025 من خلال رقاقات مركز البيانات.

وتستهدف AMD شريحة 300 مليار دولار من سوق الرقاقات الإجمالي في غضون ثلاث سنوات. وتعتقد أن 125 مليار دولار من هذا الهدف قد تذهب إلى الرقاقات التي تدعم الخوادم والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للشبكات والرسومات.

وقالت سو: شهدنا زيادة هائلة في الطلب على السحابة وكل ما يحدث في مركز البيانات. كما شهدنا زيادة هائلة في الذكاء الاصطناعي ونوعًا من الطلب على أعباء عمل الذكاء الاصطناعي. لقد أضفنا إجمالي حجم السوق عندما نفكر في الشبكات والاتصالات والفرص الأخرى.

ويحتاج العالم إلى مزيد من قدرة الحوسبة، ويزداد الطلب على السيليكون أكثر عندما تصبح أدوات مثل الذكاء الاصطناعي شائعة.

وقالت سو عن سوق معالجات مركز البيانات: ما زلنا ممثلين تمثيلا ناقصا في السوق. ووفقًا لشركة Mercury Research، استحوذت AMD في الربع الأول من عام 2022 على 11.6٪ من السوق لرقاقات مراكز البيانات x86، ارتفاعًا من 8.9٪ في العام الماضي.

وقدمت AMD عرضًا لشرائح مراكز البيانات، حيث تحدثت عن مكاسب الأداء الناتجة عن التصاميم المتفوقة للشركة.

وتعد شراكتها مع TSMC جزءًا من هذا النجاح، ويجب على AMD تطوير أحدث تصميماتها جنبًا إلى جنب مع الشركة المصنعة لضمان قدرتها على الاستفادة من أحدث تقنيات التصنيع لتحقيق أقصى أداء من كل قطعة من السيليكون.

ويتضمن جزء من خطط الشركة لمركز البيانات والذكاء الاصطناعي استحواذها على زيلنكس بقيمة 35 مليار دولار.

مستقبل AMD هو مركز البيانات

أضاف صانع الرقاقات مبيعات جديدة بمليارات الدولارات وأسواق جديدة في السيارات والتكنولوجيا اللاسلكية والرقاقات المدمجة التي يستخدمها الجيش والرعاية الصحية. ولكن زيلنكس جلبت أيضًا التكنولوجيا التي تساعد في توسيع جهود AMD في مركز البيانات.

وكانت AMD في يوم من الأيام شركة من الدرجة الثانية بجانب إنتل. ولكن يبدو أن تلك الأيام قد انتهت. وولت أيام طرح شرائح خادم برشلونة الكارثي والفترة المضطربة التي أعقبت قرارها الحاسم بالخروج من مجال تصنيع الرقاقات، الذي خدمها جيدًا.

وإذا تمكنت الشركة من تحقيق توقعاتها، فإنها تكون قد عززت الجهد الذي بذلته سو على مدى عقد من الزمن لنقل الشركة.

وبعيدًا عن الإستراتيجية الكبرى للشركة، إن أعمال تصميم الرقاقات المخصصة من AMD مثيرة للاهتمام. وتقتصر الرقاقات المسماة شه مخصصة في الوقت الحالي على رقاقات منصات ألعاب الفيديو التي صممتها لمنصات إكس بوكس وبلاي ستيشن الحديثة.

ولكن الشركة لديها العديد من الأفكار حول كيفية تطويرها إلى شيء أكثر بكثير في السنوات القادمة. وقالت سو: عملنا في مجال الرقاقات المخصصة خلال السنوات العشر الماضية. وإذا نظرت إلى ما نقوم به في سوق منصات الألعاب، فقد كان عبارة عن رقاقات مخصصة.

وأضافت: جلبنا الرقاقات المخصصة إلى رؤية عملائنا للسوق وتطبيقات النظام والبرامج. وأعتقد أن الاتجاه نحو الرقاقات المخصصة قد يستمر في النمو.

ولدى جوجل وأمازون ومايكروسوفت جهود بشأن شرائح مراكز البيانات المخصصة. ويمكن للشركات السحابية من خلال هذه الجهود إيجاد طريقة لتمييز نفسها عن المنافسة.

وتعتمد إستراتيجية AMD للرقاقات المخصصة على قدرتها على توصيل العديد من الشرائح المتخصصة الأصغر (شيبليت) معًا في حزمة واحدة.

وتصنع AMD العشرات من منتجاتها بهذه الطريقة. وتخطط لمساعدة العملاء على إضافة شيبليت بناءً على تقنيتهم الخاصة. ولكن قدّر المسؤولون التنفيذيون في الشركة أن تبديل شرائح العملاء بسهولة لن يكون جاهزًا حتى عام 2025.