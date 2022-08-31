شركة ASUS تكشف عن سعر Zenbook 17 Fold OLED

أعلنت شركة أسوس “Asus” عن سعر جهازها المتميز Zenbook 17 Fold بشكل رسمي خلال فعاليات IFA 2022.

وكان الشركة قد قدمت هذا الجهاز للمرة الأولى خلال فعاليات CES الذي عقد في شهر يناير، حيث تميز الجهاز اللوحي بحجم شاشة 17.3 إنش بتصميم قابل للطي.

ومن المقرر أن يتوفر الجهاز في سوق المملكة المتحدة بسعر 3300 جنيه إسترليني ما يوازي (3831 دولار أمريكي)، على أن ينطلق للأسواق العالمية بحلول نهاية هذا العام.

أيضاً يتميز Zenbook 17 Fold بشاشة OLED بخاصية اللمس بحجم 17.3 إنش، وأبعاد 4:3، ودقة عرض 2.5K، كما تدعم الشاشة الطي 180 درجة، لينقسم الجهاز إلى اثنان من الشاشات بحجم 12.5 إنش، ودقة عرض 1920 في 1280 بيكسل وأبعاد 3:2.

وتدعم الشاشة تباين 1000,000:1، وتدرج لوني بنسبة 100% من ألوان DCI-P3، بإستجابة سريعة عند 0.2 مللي من الثانية، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 60 Hz، وسطوع 500 nit، وتدعم الشاشة معايير TÜV Rheinland لمقاومة الإضاءة الزرقاء وراحة العين.

الجهاز يدعم تقنية Dolby Vision، وتقنية Dolby Atmos، ويأتي الجهاز اللوحي بنظام ويندوز، ويأتي بعدد 4 من مكبرات Harman Kardon الصوتية، كما تضم الشاشة كاميرة webcam بدقة 5 ميجا بيكسل، مع مستشعر ألوان، وكاميرة HD IR للتسجيل في الجهاز عن طريق مسح الوجه.

كما يتميز Zenbook 17 Fold بتصميم نحيف بسماكة 17.4مم، ووزن 1.6 كجم، أو 1.99 كجم مع لوحة المفاتيح.

أيضاً يأتي الجهاز بالجيل 12 من معالجات إنتل في معالج Intel Core i7، وكرت الشاشة Intel Iris Xe، ويأتي بذاكرة 16 جيجا بايت رام وسعة 1 تيرابايت في NVMe M.2 SSD.

كما يضم الجهاز اثنان من منافذ Thunderbolt 4 للشحن السريع مع بطارية بقدرة 75 Wh، كما تدعم المنافذ إتصال شاشة خارجية، ومدخل 3.5مم.