شركة BenQ تطرح شاشة عرض ذكية تحافظ على صحة العين

حذرت العديد من الدراسات الصحية عن المخاطر التي تسببها الأشعة المنبعثة من شاشات الهاتف المحمول أو التلفاز والحواسيب وغيرها ، مما دفع شركة لابتكار شاشة لا تسبب أضرار للعين .

وأعلنت شركة BenQ في سنغافورة، عن إطلاق جهازي عرض، هما (GW2780T Eye-Care Monitor) و (Monitor Light ScreenBar)، ليشكلا مزيجا قويا لحماية صحة العين لأي بيئة عمل ودراسة.

وتتميز شاشة العرض الجديدة، التي تأتي بمقاس 27 بوصة، بأحدث تقنيات العناية بالعين، وتأتي مزودة بحامل لتغيير الارتفاع، يعلوه (ScreenBar)، وهو مصباح شاشة ذكي يتم تثبيته بمشبك مع مستشعرات متقدمة وميزات قابلة للتعتيم مصممة لراحة المشاهدة للمستهلكين.

وتقدم الشاشة الجديدة للمستخدم العديد من ميزات الرؤية التي تركز على الصحة، بما في ذلك تقنية (Brightness Intelligence BI) الحصرية من BenQ.

وتستخدم الشاشة الأخرى لضبط ضوء الشاشة تلقائيا، ليناسب البيئة المحيطة للمستخدم، وتكييف السطوع وتحسين المناطق المظلمة على الشاشة دون الإفراط في تعريض المناطق الساطعة.

وتوفر الشاشتان خيارات الاقتران مع أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية، وحتى الهواتف الذكية؛ مما يسمح للمستخدم بالاستمتاع براحة عرض الشاشة الكبيرة، بمساعدة تقنية (Flicker-Free) و (Low Blue Light Technology).

علاوة على ذلك، فإن (ScreenBar) عبارة عن مصباح شاشة قراءة إلكترونية متطور، يحتوي ميزة التعتيم التلقائي الحصرية، والتصميم البصري غير المتماثل، ومقطع براءة اختراع؛ مما يلغي الحاجة إلى قاعدة مصباح ومساحة إضافية للطاولة.

ويتضمن شريط الشاشة المضيء 14 مستوى سطوع قابل للتعديل، ويحتوي على 8 مستويات لدرجة حرارة اللون (من 2.7 كلفن إلى 6.5 كلفن)؛ مما يزيد من كفاءة المستخدم وراحته.