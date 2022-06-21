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شركة MediaTek تسجل ارتفاعاً ملحوظاً في الإيرادات بنسبة 33%

منذ ساعة واحدة
شركة MediaTek

شركة MediaTek

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تمكنت شركة MediaTek التايوانية لأشباه الموصلات من تحقيق إرتفاع جديد في الإيرادات بنسبة 33%.

ولقد ساهمت سلسلة رقاقات Dimensity 8000 و 9000 بشكل كبير في إرتفاع عائدات شركة MediaTek هذا العام، والتي حصلت على إستجابة إيجابية كبيرة من الشركات المصنعة للهاتف في الأسواق العالمية لما تتميز به هذه الرقاقات من آداء عالي.

يشار إلى ان شركات Oppo و Realme و OnePlus و vivo و Xiaomi و Honor كان لها دور أيضاً في إرتفاع إيرادات عملاق تصنيع المعالجات بنسبة 33%.

كما أوضح تقرير MediaTek المالي الذي أصدر في شهر مايو أن الشركة حققت إيرادات 1.75 مليار دولار أمريكي أي أقل من شهر أبريل بنسبة 1%، إلا أنه يعد إرتفاع على أساس سنوي في الإيرادات بنسبة 26% وهو ما يصل إلى قيمة 1.68 مليار دولار خلال ثلاثة أشهر.

إيرادات الشركة ارتفعت خلال الخمسة أشهر الأولى من هذا العام بنسبة 33% أي ما يصل إلى 8.32 مليار دولار.

يذكر أن التقارير تشير إلى أن MediaTek لن تستمر في تسجيل إرتفاع في الإيرادات خلال شهر يونيو، حيث من المتوقع أن تشهد تباطؤ في الإيرادات نتيجة لخطط الشركات المصنعة للهاتف لتحويل الأسعار في الأسواق العالمية لمواكبة التضخم.

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