الأربعاء 15 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 9 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

شعار جديد لحسابات تويتر الموثقة

منذ 11 دقيقة
علامة الحساب الموثق على تويتر

علامة الحساب الموثق على تويتر

A A A
طباعة المقال

بدأت تويتر، اليوم الأربعاء، إظهار علامة “رسميّ” على بعض الحسابات الموثقة، خصوصاً تلك العائدة لشخصيات سياسية أو مشاهير أو مؤسسات إعلامية.

وتأتي هذه الخطوة بعدما أعلن إيلون ماسك، المالك الجديد للشبكة الاجتماعية، رغبته في إطلاق اشتراك بقيمة ثمانية دولارات شهرياً لخدمة “تويتر بلو” التي تتيح للمستخدمين توثيق حساباتهم مع العلامة الزرقاء الشهيرة.

لكن باتت بعض الحسابات تظهر شعاراً جديداً يحمل كلمة “رسميّ” باللون الرمادي تحت اسم المستخدم، بعيداً عن علامة التوثيق الزرقاء التي تظهر إلى جانب أسماء الحسابات الموثقة.

وقد ظهرت علامة “رسميّ” على حسابات عدة، بينها تلك التابعة لوكالة فرانس برس بالإنجليزية والإسبانية، وحسابات البابا فرنسيس بالإنجليزية والنائبة الأمريكية ألكسندريا أوكازيو-كورتيز ومغني الراب المثير للجدل كانييه ويست.

وحصلت حسابات بعض القادة السياسيين البارزين على علامة “رسمي من الحكومة”، بينها تلك العائدة للرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.

في المقابل، فإن حساب إيلون ماسك، الذي يحظى بأكثر من 115 مليون متابع، لم يحصل بعد على علامة “رسميّ”.

ولم تعط تويتر أي تفاصيل عن المعايير التي اعتمدتها في العلامة الجديدة ولا بشأن آلية استخدامها.

وقد كشفت مديرة تطوير المنتجات لدى تويتر إيستر كروفرد، ليل الثلاثاء/الأربعاء، عن هذه الاستراتيجية الجديدة.

وكتبت عبر تويتر: “كثيرون يسألون كيف يمكن تمييز المشتركين في خدمة (تويتر بلو) من أصحاب العلامات الزرقاء عن أولئك الذين يملكون حسابات موثقة، على أنها رسمية”.

وأضافت: “لهذا سنستخدم علامة (رسميّ) لبعض الحسابات عند الإطلاق”.

ولم تدل الشركة بأي تعليقات بشأن إمكان صرفها النظر عن مشروع تقاضي بدل اشتراك شهري في مقابل توثيق الحسابات.

وقد أثار قرار ماسك هذا تساؤلات كثيرة، إذ أبدى مستخدمون كثيرون خشيتهم من تبديد قيمة علامة التوثيق الزرقاء من خلال إتاحتها لكلّ من يدفع ثمانية دولارات شهرياً.

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    لا تصدقها.. 5 خرافات حول شحن الهواتف
    نظارة واقع افتراضي
    ابتكار نظارة واقع افتراضي تفتك بصاحبها إن مات في اللعب‎‎
    تويتر
    رسائل احتيال على تويتر بسبب إيلون ماسك

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    دخل بريطانيا بطريقة غير شرعية.. والدان يستعرضان قصرًا بنياه من أموال ابنهما
    كرسي رئيس الجمهورية
    ثلاثة أسماء رئاسية في جعبة الراعي!
    تمثال ابو الهول
    لالتقاط سيلفي.. سائحة اجنبية تتعرى امام ابو الهول