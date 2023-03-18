شكاوى كثيرة بعد التحديث الأخير لويندوز 11.. إليكم التفاصيل

شكى الكثير من مستخدمي نظام التشغيل (ويندوز 11) Windows 11 من العديد من المشاكل المفاجئة بعد التحديث الأخير الذي صدر في الرابع عشر من آذار الحالي.

ووفقاً لموقع Windows Latest، فقد تسبب التحديث الأخير الذي يحمل رقم الإصدار KB5023706 بقائمة من الأخطاء التي أُبلِغَ عنها مثل فشل التحديثات وظهور رسائل خطأ غير

كما أفاد المستخدمون أيضًا ببطء أداء القرص الصلب الثابت (SSD) بشكلٍ ملحوظٍ بعد التحديث وبمشاكل في ترتيب أيقونات النظام والإشعارات وفي اتصال البلوتوث وغير ذلك.

وأفاد بعض المستخدمين أن أجهزتهم حاولت التحديث والتثبيت ولكنها فشلت. وعلاوة على ذلك، أفاد بعض المستخدمين أن سرعة أجهزتهم قد انخفضت بشكل كبير منذ تثبيت التحديث. في حين قال آخرون إن زمن إقلاع أجهزتهم قد تضاعف بعد التحديث، وإن إزالة التحديث والعودة إلى الإصدار القديم أدى إلى حل جميع المشكلات المذكورة. وأشار بعضهم إلى ظهور شاشة الخطأ الشهيرة في ويندوز المعروفة باسم (شاشة الموت الزرقاء) The Blue Screen of Death، وذلك في حالات نادرة.

ولم تُصدر شركة مايكروسوفت حتى الآن بيانًا رسميًا بشأن المشكلات المذكورة.

يعد تحديث KB5023706 واحدًا من أكبر التحديثات الثانوية لنظام التشغيل ويندوز 11. ويشمل التحديث العديد من الميزات مثل شريط المهام المحسّن للأجهزة اللوحية، والدعم المحسّن للثيمات وتعديلًا على تصميم شريط المهام ليتضمن شريطًا للبحث، وتحسيناتٍ على مستكشف الملفات File Explorer، وإضافة ميزة الدردشة مع روبوت Bing الجديد المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

يُذكر أن مايكروسوفت كانت قد أعلنت بداية الشهر الحالي عن إطلاق الإصدار التجريبي الأخير من ويندوز 11 بمجموعة من الميزات الجديدة التي تضمنت تحسينًا لوحدة التحكم في الصوت، وتحسينات في الإدارة التلقائية للألوان، وفي إعدادات لوحة المفاتيح اللمسية والوصول الصوتي. كما تضمنت الميزات الجديدة لوحة تحكم حديثة تسمح بضبط إعدادات الصوت لكل تطبيق على حدة، وإدارة الألوان تلقائيًا لجميع تطبيقات ويندوز.