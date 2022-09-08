صعود جماعي في أسعار العملات الرقمية بقيادة بيتكوين

سجلت أسعار العملات الرقمية، الخميس، ارتفاعات قياسية، وتمكنت بيتكوين من إستعادة معظم خسائر يوم أمس.

وارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة اليوم الخميس 8 سبتمبر/أيلول 2022 ، لتصل إلى 979.04 مليار دولار.

ورغم مكاسب اليوم فأن بتكوين ما تزال متراجعة بنحو 60 بالمئة عن أعلى مستوى بلغته هذاالعام.

وفي أحدث تداول لها، قفزت بيتكوين، العملة المشفرة الأكبر والأكثر شهرة في العالم، أكثر من 3%.

وانخفضت بيتكوين عن أعلى مستوى لها هذا العام البالغ 48234 دولارا والذي سجلته في 28 مارس آذار.

سعر بيتكوين اليوم

انتعش سعر عملة بيتكوين (Bitcoin BTC) اليوم بنحو 3% لتصل إلى 19,338.7 دولار.

ويأتي ذلك بعد فترة من تجاوز أكبر عملة رقمية في العالم مستوى 25 ألف دولار لأول مرة منذ يونيو/ حزيران الماضي.

أسعار العملات المشفرة اليوم

زاد سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنحو 7.81% ليصل إلى 1,637.54 دولار.

وتقدم سعر بينانس كوين Binance coin BNB أكثر من 6% ليبلغ 279.39 دولار.

وصعد سعر عملة الريبل XRP بنحو 6% ليسجل 0.335 دولار.

وارتفع سعر عملة كاردانو Cardano بما نسبته 3.38% إلى 0.477 دولار.