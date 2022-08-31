صفقة بقيمة 1.4 مليار دولار بين ناسا وسبيس إكس

قالت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) إن شركة سبيس إكس ستطلق خمس مهام إضافية لرواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية في نهاية العقد الحالي لصالح الإدارة بموجب تعاقد بقيمة 1.4 مليار دولار تم الإعلان عنه (الأربعاء 31-8-2022)، مما يرفع إجمالي عدد المهام التي تعاقدت عليها الشركة لكبسولتها كرو دراجون إلى 14.

من جهة أخرى، أعلنت شركة سبيس أكس، الأربعاء، عن إطلاق صاروخ “فالكون 9” وعلى متنه 46 قمرا صناعيا من طراز ستارلنك، لنشرها في مدار أرضي منخفض.

ونُفذ الإطلاق في قاعدة فاندنبرغ للقوة الفضائية في مقاطعة سانتا باربرا في ولاية كاليفورنيا، في إطار جهود مؤسس سبيس أكس، إيلون ماسك، لتقديم خدمات إنترنت عالية السرعة.

وكانت سبيس أكس قد حصلت عام 2021 على موافقة لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) لنشر 2824 قمرا صناعيا في مدار منخفض لتوفير خدمات الإنترنت السريع للذين يفتقرون حاليا إلى إمكانية الوصول إلى الشبكة.

وطعنت الشركتان المنافستان Viasat Inc وDISH Network Corp في موافقة لجنة الاتصالات الفيدرالية، لكن محكمة الاستئناف الأميركية أيدت مؤخرا قرار لجنة الاتصالات الفيدرالية.

وقالت فياسات إنها تعتقد أن “القرار يمثل انتكاسة لكل من سلامة الفضاء وحماية البيئة”.