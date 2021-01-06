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صفقة ستحوّل تويتر إلى منصة صوتية

منذ 45 دقيقة
آخر تحديث: 6 - يناير - 2021 1:07 مساءً
تويتر

تويتر

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أعلنت شركة “تويتر” أنّها تختبر تقنية جديدة أُطلق عليها إسم “Spaces” تعمل كغرف محادثة صوتية جديدة كليّاً، وأفادت بأنّها أبرمت صفقة مع تطبيق البث الاجتماعي “Breaker” بهدف تحسين جودة المحادثة العامة عبر التطبيق.

وبحسب موقع “إنغادجت” التّقني، فقال مايكل مونتانو، رئيس الهندسة في تويتر: “ستساهم هذه الصفقة في تحسين صحة المحادثة العامة عبر خدماتنا، وإنشاء مستقبل للمحادثات الصوتية للأشخاص في جميع أنحاء العالم”.

وفي منشور الإعلان عن الصفقة، أعلن فريق تطبيق “Breaker” أنّه سيتم إغلاق التطبيق في 15 كانون الثاني من هذا العام، وأوضح لمستخدمي التطبيق كيفية تصدير ملف OPML لنقل اشتراكاتهم إلى تطبيق بث آخر.

ويُشار إلى أنّه من المتوقع أن تنطلق هذه الاختبارات قريباً عبر نظامي تشغيل “أندرويد” و”iOs”.

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