الخميس 17 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 20 يناير 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

صفقة مايكروسوفت تسبب صدمة للبنك الدولي.. ما القصة؟!

منذ 39 دقيقة
مايكروسوفت

مايكروسوفت

A A A
طباعة المقال

عقد رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، الأربعاء، مقارنة بين صفقة مايكروسوفت لشراء شركة ألعاب فيديو والأموال التي تعهدت بها الدول الغنية لمساعدة الدول الفقيرة التي ترزح تحت أعباء الديون.

وقال مالباس “أذهلني هذا الصباح استثمار شركة مايكروسوفت (…) 75 مليار دولار في شركة ألعاب فيديو”، مقارنة بتبرعات بلغت 24 مليار دولار فقط على مدى ثلاث سنوات لمساعدة البلدان الأكثر فقرا، في إشارة إلى تبرعات تقدمت بها 48 دولة غنية ومتوسطة الدخل في ديسمبر.

وأضاف مالباس حول صفقة مايكروسوفت خلال نقاش في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي “عليك أن تتساءل، هل هذا هو التوزيع الأفضل لرأس المال؟”.

وتابع “يجب أن يكون هناك مزيد من تدفق الأموال والنمو في الدول النامية”.

وأعلنت “مايكروسوفت” الثلاثاء نيتها الاستحواذ في مقابل نحو 69 مليار دولار على شركة “أكتيفيجن بليزارد” الأميركية العملاقة لألعاب الفيديو التي أصدرت ألعاباً واسعة الشعبية منها “كاندي كراش” و”كول أوف ديوتي” و”وورلد أوف ووركرافت”.

ودعا رئيس البنك الدولي الدول الأكثر ثراء في مجموعة العشرين إلى تقديم مزيد من إعفاءات الديون للبلدان الأقل نموا في العالم والمؤهلة للحصول على قروض بدون فوائد.

وقال مالباس “الديون المستحقة باتت مهولة”، وقد أصبحت مشكلة “مركبة”.

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    عملات رقمية
    العملات الرقمية تواصل الانخفاض.. بيتكوين وإيثير في المقدمة
    عالم ميتافيرس
    كوريا الجنوبية تخطط لإنشاء أكاديمية ميتافيرس
    ألمانيا تدشن أول كمبيوتر كمي في أوروبا
    ألمانيا تطلق أول كمبيوتر كمي في أوروبا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    وزارة المالية
    قراران جديدان من وزارة المال.. إليكم التفاصيل
    شبكة الجيل الخامس
    شركات عالميّة تدقّ ناقوس الخطر.. ما الذي تعرفه عن الـ”5G”؟!
    المواطن السعودي عبد المنعم أميري
    بالفيديو.. شاب سعودي يتحول إلى لبناني بعد تساقط الثلوج شمالي السعودية!!