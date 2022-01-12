صنع أصغر هوائي في العالم لكشف أسرار البروتينات

تمكن علماء في جامعة مونتريال (UdeM) في كندا، من ابتكار أصغر هوائي في العالم يبلغ طوله خمسة نانومتر فقط.

على عكس نظائره الأكبر حجمًا، فهو ليس مصمما لنقل موجات الراديو، ولكن لكشف أسرار البروتينات المتغيرة باستمرار، وفقًا لتقارير Nature Methods.

يتكون النانانتينا من DNA (جزيئات تحمل تعليمات وراثية) أرق بـ 20000 مرة من شعرة الإنسان. إنه الفلوريسنت، أي أنه يستخدم إشارات ضوئية لتسجيل المعلومات ونقلها. وأشار العلماء إلى أنه يمكن استخدام هذه الإشارات الضوئية لدراسة حركة وتغيرات البروتينات في الوقت الفعلي.

جزء الاستقبال من الهوائي قادر على تحديد السطح الجزيئي للبروتين قيد الدراسة. يسجل إشارة مميزة عندما يؤدي البروتين وظيفته.

على وجه الخصوص، تتمثل وظيفة الهوائي في قياس التغيرات الهيكلية في البروتينات بمرور الوقت. من المعروف أن البروتينات تخضع لتغييرات مستمرة في بنيتها، ولا يمتلك العلماء حتى الآن طرقًا فعالة لتتبع هذه الديناميكيات. التقنيات الحديثة، مثل الرنين المغناطيسي النووي، غير قادرة على تتبع الحالات قصيرة العمر للبروتين.

تسمح أحدث تقنيات تصنيع الحمض النووي التي يستخدمها العلماء الكنديون بإنشاء هياكل نانوية فردية بأطوال ومرونة مختلفة، مُحسَّنة لأداء الوظائف المطلوبة. الهوائي قادر على التقاط ظروف الاختفاء السريع – لأول مرة، تمكن العلماء من مراقبة وظيفة إنزيم الفوسفاتيز القلوي في الوقت الفعلي.