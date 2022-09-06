صورة.. اكتشاف كائن جديد في أعماق بحر الكاريبي

اكتشف علماء الوكالة الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي NOAA كائن أزرق جديد غير معروف، جعلهم في حيرة من أمرهم.

العلماء الذين يستكشفون المياه العميقة في البحر الكاريبي، وصفوا الكائن المكتشف بالأزرق عديم الشكل.

وقالت الوكالة، بحسب فوكس نيوز، إنه تم العثور على المخلوق العجيب خلال الرحلة الاستكشافية الأخيرة في 30 أغسطس/آب جنوب غرب سانت كروا .

تُظهر صورة نُشرت على الموقع الإلكتروني للوكالة أحد الكائنات الزرقاء مغطاة بنتوءات ظاهرة.

ترك هذا الاكتشاف العلماء في حيرة من أمرهم، وقالت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي: “في وقت المراقبة، كان العلماء غير متأكدين مما إذا كان هذا الكائن الحي الذي شوهد خلال الغوص هو مرجان ناعم، أو إسفنج”.

وذكرت صحيفة “ميامي هيرالد” أنه خلال البث المباشر للغوص، اتفق العلماء فقط على أن ما وجدوه كان “غريبًا” وأنه “ليس صخرة”، كما أطلق عليها الخبراء اسم “الأشياء الزرقاء الوعرة” و “اللازج الأزرق”.

وأضافت الصحيفة أن المستكشفين سوف يستشيرون خبراء في الشعاب المرجانية والإسفنج لمعرفة المزيد عن الكائن الأزرق.