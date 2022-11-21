صورة.. تلسكوب هابل الفضائي يلتقط المرحلة الأولى من تكوين النجوم

تُظهر صورة هذا الأسبوع من تلسكوب هابل الفضائي سحابة جميلة من الغبار والغاز تقع في كوكبة الثعبان، هذه السحابة هي نوع من الأشياء تسمى النواة الكثيفة، مع ما يكفي من المواد المكتظة بكثافة بحيث يمكن أن تكون يومًا ما مكان ولادة نجم جديد.

ويُعد الكائن المسمى CB 130-3 رفيقًا مثيرًا للاهتمام لصورة النجم الأولي التي تمت مشاركتها مؤخرًا من تلسكوب جيمس ويب الفضائي.

وتُظهر صورة هابل هذه المرحلة الأولى من تكوين النجوم، حيث يجتمع الغبار والغاز معًا لتشكيل نواة، بينما تُظهر صورة ويب المرحلة التالية من التطور التي يكون فيها اللب كثيفًا بدرجة كافية لجذب المزيد من المواد عبر الجاذبية ويبدأ في الدوران و إعطاء الطائرات حسبما نقلت Digitartlends.

ولا يمكنك رؤية اللب نفسه في صورة هابل، لأنه عميق داخل السحابة، ولكن يمكنك أن ترى كيف أن السحابة ليست كرة موحدة، بل تحتوي على بقع إما أكثر كثافة أو أقل كثافة.

“كما تظهر هذه الصورة، فإن كثافة CB 130-3 ليست ثابتة؛ قال علماء هابل إن الحواف الخارجية للسحابة تتكون من خصلات ضعيفة فقط بينما في قلبها، تحجب CB 130-3 ضوء الخلفية تمامًا.

“لا يؤثر الغاز والغبار المكونان لـ CB 130-3 على السطوع فحسب، بل يؤثر أيضًا على اللون الظاهر لنجوم الخلفية، حيث تظهر النجوم باتجاه مركز السحابة أكثر احمرارًا من نظيراتها الموجودة في ضواحي هذه الصورة، استخدم علماء الفلك هابل لقياس تأثير الاحمرار هذا ورسم تخطيط لكثافة CB 130-3، مما يوفر نظرة ثاقبة للبنية الداخلية لهذه الحضانة النجمية “.

وتم التقاط الصورة باستخدام أداة Hubble’s Wide Field Camera 3، والتي تنظر إلى طيف الضوء المرئي، هذا يجعل هابل رفيقًا مفيدًا لـ Webb، الذي يبحث في نطاق الأشعة تحت الحمراء، من خلال النظر إلى الأجسام في مجموعة متنوعة من الأطوال الموجية المختلفة، يمكن لعلماء الفلك اختيار سمات فيزيائية مختلفة ورؤية الهياكل الداخلية التي قد تكون غير مرئية لولا ذلك.