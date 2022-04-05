صورة.. خدمة “حصرية” من أبل للسيدات بعد فترة الحمل

كشفت شركة آبل في الأونة الأخيرة عن العديد من الميزات والأجهزة الجديدة، لتستمر الشركة الأمريكية في التوسع فيما تتيحه من خدمات للياقة البدنية عبر تطبيقها الإلكتروني Fitness+.

والتطبيق تتيح أبل من خلاله بشكل حصري لمستخدمي أنظمتها وأجهزتها الذكية، مقاطع فيديو للياقة البدنية من المنزل، وقد حقق انتشارا واسعا خلال فترة الجائحة.

وفق موقع “انجاديت” أضافت أبل خاصية جديدة لخدمات اللياقة البدنية عبر هذا التطبيق، تخصصها للسيدات حديثي الولادة، لتساعدهن على استعادة لياقتهن البدنية خلال وبعد فترة الحمل.

والخدمة الجديدة تمزج بها ابل ما بين تقوية عضلات البطن للسيدات، واكتساب القوة العقلية والهدوء النفسي عبر مجموعة تدريبات مخصصة لهذه المرحلة على يد خبراء.



وتقود هذه التدريبات عبر مقاطع فيديو تبث عبر تطبيق أبل Fitness+ المدربة الرائدة بهذا المجال والتي أصبحت أم حديثا، “بيتاينا جوزو”.

والخدمة أيضا تتيح خيارات التدريبات الشاقة للمتقدمين في المستوى من اللياقة البدنية بهذه المرحلة، أو الراغبات من النساء في البداية من الصفر والتدرج في تدريباتهن عقب مرحلة الوضع.

بالإضافة لمرونة في ترتيب جدول التدريب وفق رغبة المشاركات في برنامج التدريب.

وتتيح أبل هذه الخدمة الجديدة من التدريبات للسيدات حديثي الولادة بتكلفة شهرية 10 دولارات، مع ذكرها أنه يجب على الراغبات في الاستفادة منها امتلاك ساعة أبل الذكية.