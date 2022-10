صورة.. ناسا ترصد "الشمس تبتسم"

كثيرة هي الصور التي تم التقاطها للشمس خاصة في حالات الكسوف، ولكن هل سبق أن رأيت الشمس تبتسم؟

التقط مرصد “ناسا” الذي يتتبع الشمس صورة لها “وهي تبتسم”. ومن خلال الصورة التي نشرها المرصد على “تويتر” يمكن ملاحظة ثلاثة بقع سوداء داكنة على الشمس، تشبه العيون والثغر المبتسم.

Today, NASA’s Solar Dynamics Observatory caught the Sun "smiling." Seen in ultraviolet light, these dark patches on the Sun are known as coronal holes and are regions where fast solar wind gushes out into space. pic.twitter.com/hVRXaN7Z31

وشرحت “ناسا” من خلال حسابها على “تويتر” أنّ هذه البقع الداكنة على الشمس، والتي تُرى من خلال الضوء فوق البنفسجي، تُعرف باسم الثقوب التاجية، وهي مناطق تتدفق فيها الرياح الشمسية السريعة إلى الفضاء.

ويُفسّر موقع “ساينس آليرت” أنّ ما حصل هو ما يُعرف بظاهرة “باريدوليا”، أيّ عندما نتخيل رؤية أشياء مثل الوجوه على أنماط عشوائية. فخدعة العقل حصلت هذه المرّة على جسم ضخم وهو الشمس.

ووفق “ساينس آليرت” فإنّ البعض لاحظة التشابه بين وجه الشمس ووجه شخصية “مارشميلو مان” في “غوستباسترز”.

Is that the face of the Stay Puff marshmellow man from Ghostbusters? pic.twitter.com/NKpAqMrWDU

— Watt on Earth Four ( it / that ) (@Watt_on_Earth4) October 27, 2022