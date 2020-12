صور أقمار صناعية تظهر تغير ألوان أنهار الولايات المتحدة

على مدار الـ 36 عاما الماضية، تغير لون ثلث أنهار الولايات المتحدة بشكل كبير ، حيث تحولت من اللون الأزرق إلى الأصفر والأخضر، وفقا لما كشفته صور جديدة مذهلة.

وقام الباحثون بتحليل 235 ألف صورة أقمار صناعية، تم التقاطها على مدار 34 عاما بين عامي 1984 و2018، من قبل ناسا وهيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية (USGS) وبرنامج لاندسات. ويمكن رؤية الأشكال المتغيرة في خريطة تفاعلية.

وأظهرت أكثر من نصف صور الأقمار الصناعية أنهارا ذات صبغة صفراء سائدة، بينما كان أكثر من ثلث الصور في الغالب باللون الأخضر. وكانت 8% فقط من صور النهر زرقاء اللون.

US rivers are changing from blue to yellow and green, satellite images show https://t.co/74VL5oB4uv pic.twitter.com/IG2GmkGL4n

— Live Science (@LiveScience) December 30, 2020