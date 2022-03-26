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صور.. الكشف عن أنحف ساعة ميكانيكية رقمية في العالم

26 - مارس - 2022
شركة بولغاري

شركة بولغاري

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على الرغم من أن الشهرة التي حققتها شركة بلغاري الإيطالية في صناعة المجوهرات، إلا أنها اليوم إحدى العلامات التجارية الفاخرة المميزة التي تنتج عدة منتجات وخطوط إنتاج كالساعات والالعطور وملحقات الملابس، فضلاً عن سلسلة فنادق.

وتمكنت بلغاري من تحطيم الأرقام القياسية العالمية بأحدث ساعة لها، تعد الأنحف في العالم، يبلغ سمكها 0.07 بوصة (1.8 ملم) فقط.

وتعد ساعة Octo Finissimo Ultra من بولغاري أنحف ساعة ميكانيكية في العالم، وأرق حتى من العملة المعدنية فئة 10 قروش (1.85 مم).

وصنع غطاء الساعة الفاخرة من التيتانيوم المصقول بالرمل، في حين أن الجزء الخلفي مصنوع من كربيد التنجستن – وهي مادة تُستخدم غالبًا في صنع رؤوس المثقاب الصناعي.

وليس مستغربًا أن تأتي الساعة الفاخرة، مع تلك المواصفات، بسعر باهظ جدًا، حيث سيدفع المهتمون بشرائها مبلغًا ضخمًا يصل إلى 440.000 دولار.

وأمضت بولغري 3 سنوات في تطوير الساعة، التي تم كشف النقاب عنها في الاحتفال بالذكرى العاشرة لمجموعة ”أوكتو“، بحسب صحيفة ”ديلي ميل“.

وتجاوز هذه الساعة الرقم القياسي السابق في النحافة المسجل باسم Piaget Altiplano Ultimate Concept – بمقدار 0.007 بوصة (0.2 ملم).

وقال أنطوان بين، المدير الإداري لقسم ساعات بولغاري: ”كان السؤال قبل 3 سنوات: هل يمكننا فعل ذلك؟ ثم أصبح: كيف يمكننا فعل ذلك“.

وأضاف: ”هذه القدرة على مواجهة التحديات متأصلة في الحمض النووي للعلامة التجارية، أما بالنسبة لكلمة (فائقة)، فهي تعبر عن الرغبة في تجاوز الحدود“.

وتتميز الساعة بمظهر أحادي اللون، مع حزام من التيتانيوم يبلغ سمكه 0.05 بوصة (1.5 مم) فقط، مع قرص ثماني الأضلاع يضم الساعة الرئيسة أعلى أقصى اليمين، بالإضافة إلى رمز QR كبير في أعلى اليسار.

وتقول الشركة: ”يوفر رمز الاستجابة السريعة الفريد القدرة على الاتصال بـ NFT و metaverse، مما يربط العالم الميكانيكي بعالم البعد الرقمي“.

وبحسب ما أورده موقع Watchonista فقد حصلت شركة بولغري على 8 براءات اختراع لتطوير الساعة.

من جهته، قال جان كريستوف بابين، الرئيس التنفيذي لشركة بولغاري: ”هذا المعيار الرائع الذي نضعه، اليوم، مع Octo Finissimo Ultra هو، في الواقع ، بالنسبة لي ولجميع الفرق، يبدو أنه حلم مستحيل تحقق“.

يذكر أن الشركة لم تصنع سوى 10 قطع فقط ضمن الإصدار المحدود من الساحة الفاخرة الأنحف في العالم لتمنح مقتنيها ميزة التفرد على مستوى العالم.

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