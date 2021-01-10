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صور لأكبر واد في المجموعة الشمسية على المريخ!

منذ 55 دقيقة
كوكب المريخ - أرشيفية

كوكب المريخ - أرشيفية

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التقط مسبار ناسا على المريخ صورا جديدة مذهلة لأكبر واد في نظامنا الشمسي.

ويأتي Valles Marineris عبارة عن نظام من الأخاديد الضخمة التي تنتشر لمسافة 2500 ميل على طول خط الاستواء في الكوكب الأحمر. ويتراوح زهاء عشرة أضعاف طول Grand Canyon على الأرض، كما أنه أعمق منه بثلاث مرات.

وأراد باحثو جامعة أريزونا استكشافه أكثر، فاستخدموا كاميرا عالية الدقة تسمى HiRISE، موجودة على متن مركبة استطلاع المريخ المدارية التابعة لناسا.

وأخذوا صورا للوادي منذ عام 2006 لمحاولة إلقاء نظرة على ميزاته الغريبة، والحصول على نظرة ثاقبة حول كيفية تشكله.

صورة من ناسا

صورة من ناسا

ويقال إن نظام Grand Canyon الأرضي تشكّل عبر مليارات السنين من تحرك المياه سريعة الحركة.

ومن ناحية أخرى، قد يكون تشكّل Valles Marineris بسبب كمية هائلة من النشاط البركاني.

صورة من ناسا

صورة من ناسا

وتقول إحدى النظريات أن قشرة المريخ ربما امتدت وانفتحت، عندما كانت مجموعة كبيرة من البراكين تتشكل أولا.

وربما تسببت الأنهار القديمة والانهيارات الأرضية والصهارة في مزيد من التآكل.

وسيستخدم العلماء صورا مفصلة لمحاولة الحصول على المزيد من الإجابات، وذلك بحسب “ذي صن”.

 

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