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صور لتسريبات جديدة تكشف عن الهاتف المرتقب من نوكيا

منذ 40 دقيقة
شركة نوكيا

شركة نوكيا

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أظهرت تسريبات مصورة لما يُعتقد أنه هاتف Nokia 6.3 أو Nokia 6.4، مما يمنحنا نظرة أفضل على هاتف HMD Global القادم.

وبحسب ما نقل موقع theverge، فإن هذا الإصدار الجديد يضم مستشعر لبصمة الأصبع من جانب الهاتف فوق زر الطاقة. ومن جدير بالذكر أن مستشعر البصمة بهاتف Nokia 6.2 كان مثبتًا بالخلف.

كما ظهر بالهاتف انه يضم نتوء يشبه قطرة المياه من أعلى الشاشة، بالإضافة إلى مقبس مخصص لسماعة الرأس، وإعداد كاميرا خلفي على شكل دائرة والذي يضم أربعة كاميرات من بينهم مستشعر مخصص للقطات الماكرو.

لا يوجد أي معلومات حاليًا عن سعر الهاتف ولكن صرح موقع GSMArena انه قد يكلف على الأرجح 249 يورو، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنه قبل شهر أبريل.

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