صور وثائق “سرية” تكشف إنفاق أمريكا ملايين الدولارات على تكنولوجيا أفلام الخيال العلمي إحداها “الثقوب الدودية”

كشفت وثائق سرية منشورة أخيرًا، أن الحكومة الأمريكية أنفقت أموال دافعي الضرائب في تطوير تكنولوجيا مستوحاة من أفلام الخيال العلمي.

وتشمل هذه التقنيات الخيالية “الثقوب الدودية” التي يأمل الباحثون أن تمكنهم من السفر إلى أجزاء بعيدة من الفضاء، وعباءة الاختفاء، و”محركات ورب”، وأسلحة الليزر عالية الطاقة.

وحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أصدرت وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية (DIA) قائمة من المستندات السرية استجابة لطلب بموجب قانون حرية المعلومات.

وكشفت الوثائق السرية التي تم رفع سريتها عن تفاصيل 38 مشروعًا غريبًا تموله الحكومة، بعد أن طلب مدير مشروع اتحاد العلماء الأمريكيين، ستيفن أفترغود، نشر المعلومات التي تم تصنيفها سرية وإرسالها إلى الكونغرس العام الماضي.

وذكرت إحدى الوثائق المشروع رقم 8، تحت عنوان “الثقوب الدودية والبوابات النجمية، والطاقة السلبية”، بقيادة الباحث إريك ديفيس من شركة “إيرث تك إنترناشونال”، وهي شركة مقرُّها في مدينة “أوستن” بولاية تكساس.

وزعمت المنشأة أنها تعمل على “استكشاف حدود مجالات العلوم والهندسة”.

وقال أفترغود: “أعتقد أن أيّ شخص ينظر إلى هذه العناوين سيتساءل: ما إذا كانت وكالة استخبارات الدفاع تفكر عندما مولت هذه المشاريع، أعتقد أن هذه هي المشاريع التي يمولونها عندما يكون لديهم فائض من الأموال”.

وأضاف: “كنت أحب الخيال العلمي عندما كنت أصغر سنًّا، ولكن اليوم أنا أحب الحكومة الجيدة، لذلك لم أكن مسرورًا بالأمر”.

الثقب الدودي

(بالإنجليزية: wormhole) هي في الحقيقة ممرات دودية تخيلية موجودة داخل الثقوب السوداء لكنها حتى الآن أسيرة الرياضيات فهي لم ترصد بأي طريقة وذلك لصعوبة الكشف عن ما يحويه الثقب الأسود. و كما ذكر في النظرية التي طرحتها فهي قد تسمح للمسافر في أحدها بأن يخرج إلى كون آخر أو زمن آخر فهي ممرات كونزمنية وربما تتصل بالثقوب البيضاء من الطرف الآخر منها.

يُعرف الثقب الدودي أيضا باسم جسر آينشتاين-روزين ، هو خاصية طوبوغرافية افتراضية من الزمكان التي من شأنها أن تكون في الأساس “إختصارا” من خلال الزمكان. والثقب هو مثل الكثير من الأنفاق مع وجود طرفين كل في نقطة منفصلة في الزمكان.

لفكرة مبسطة من الثقب ، كما تصور السطح الفضائي ثنائي الأبعاد (2D) . في هذه الحالة، وهو الثقب يمكن تصويرها على سطح 2D من الأنبوب الذي يربط أجزاء مختلفة من السطح. أفواه الثقب هي مماثلة لثقوب على طرفي الأنبوب في طائرة 2D. فإن وجود الثقب الفعلية تكون مماثلة لهذا ولكن مع الأبعاد المكانية التي يثيرها والتي يمكن أن تكون على غرار تمثيل رياضي حتى إذا وجدنا من المستحيل تصور. على سبيل المثال، بدلا من الثقوب الدائرية على متن طائرة 2D، يمكن لأفواه الثقب الحقيقية سيكون مثل كرات في الفضاء ثلاثى الأبعاد.

الباحثون لا يملكون أدلة لرصد الثقوب، ولكن معادلات نظرية النسبية العامة لها حلول صالحة التي تحتوي على الثقوب. وبسبب قوة الثقوب النظرية، و الثقب هي واحدة من الاستعارات الفيزياء الكبيرة لتدريس النسبية العامة.

وكان النوع الأول من كشف حل الثقب هو الثقب شوارزشيلد، الذي من شأنه أن يكون موجودا في شوارزشيلد متري تصف الثقب الأسود الأبدية، ولكن تبين أن هذا النوع من الثقب ستنهار جدا بسرعة عن أي شيء لعبور واحدة من نهاية إلى أخرى.

الثقوب التي يمكن أن تكون في الواقع عبرت في كلا الاتجاهين، والمعروفة باسم الثقوب السفر اليه او عبره، لن يكون ممكنا إلا إذا كانت المسألة الغريبة مع كثافة الطاقة سلبية يمكن أن تستخدم لتحقيق الاستقرار لهم.

في تأثير كازيميرما يدل على أن نظرية الحقل الكمومي تسمح للكثافة الطاقة في مناطق معينة من الفضاء أن تكون سلبية نسبيا مقارنة بالطاقة الكهربائية العادية، ولقد ثبت أنه من الناحية النظرية أن نظرية الحقل الكمومي تسمح للحالات حيث الطاقة يمكن أن نكون تعسفا سلبية عند نقطة معينة.

العديد من الفيزيائيين مثل ستيفن هوكينغ، كيب ثورن,وآخرين وبالتالي القول بأن هذه الآثار قد تجعل من الممكن لتحقيق الاستقرار في الثقب السفر اليه أو عبره.

لم يتم العثور على أي عملية الفيزياء الطبيعية التي يمكن توقعها لتشكيل الثقب بشكل طبيعي في سياق النسبية العامة, على الرغم من أن رغوة الكم يستخدم أحيانا فرضية تشير إلى أن الثقوب الصغيرة قد تظهر وتختفي من تلقاء أنفسهم في مقياس بلانك، والإصدارات المستقرة من مثل هذه الثقوب قد اقترحت كما في مرشحى المادة المظلمة .

كما تم اقتراح أنه إذا كان الثقب الصغير الذي استقر مفتوحا من قبل سلسلة كونية سلبية شاملة قد ظهرت في وقت من الانفجار الكبير، كان يمكن أن تكون قد تضخمت إلى حجم نطاق ماكرو من قبل التضخم الكوني.