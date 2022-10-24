صور وفيديو.. الكشف عن أول سرير ألعاب في العالم

باتت ألعاب الفيديو تشغل حيزا كبيرا في حياة الكثيرين، خاصة في عطلات نهاية الأسبوع، ويسعى المتحمسون من اللاعبين إلى تخصيص تجهيزات وبيئة خاصة لممارسة الألعاب سواء في مقرات العمل أو المنازل أو حتى غرف النوم.

وتختلف تجهيزات الألعاب من شركة لأخرى، ولكن الأمر الأكيد الثابت هو عامل التنافس فيما بينها، من أجل إغراء اللاعبين بأحدث ما توصلت إليه التقنية من تجهيزات الألعاب مثل المقاعد الذكية والدواسات والإضاءة وغيرها، ولكن الأمر بدأ يذهب أبعد من ذلك.

عصر جديد

والآن، يمكن للاعبين الحصول على متعتهم مع اللعب دون الحاجة إلى ترك حتى فراشهم المريح، حيث كشفت شركة “Dreams” النقاب عن “The Drift”، وهو أول سرير ألعاب في المملكة المتحدة يتميز بتلفزيون مدمج ومساحة لتخزين وحدات التحكم وأضواء “LED”.

وطورت الشركة السرير استجابةً للبحث الذي وجد أن أكثر من 50% من السكان البريطانيين باتوا الآن يعتنقون الألعاب كشكل من أشكال الترفيه.

وقال مدير الشراء في الشركة، فابيو بيروتا: “لقد رأينا تحولًا حقيقيًا في المواقف تجاه الألعاب منذ الجائحة، فضلاً عن الطلب على الأشخاص الراغبين في الاستمتاع بتجربة الألعاب براحة وأناقة”.

وأضاف: “تدرك الشركة أن الأسرّة هي أكثر بكثير من مجرد مكان نريح فيه رؤوسنا، مما ألهمنا لإنشاء أول سرير ألعاب متاح على الإطلاق للملك”.

تصميم عصري

يأتي السرير بلمسة تصميم عصرية، ويمكن للمستخدمين اختيار حجم من ثلاثة، صغير أو مزدوج أو كينغ، بأسعار تبدأ من 1799 جنيهًا إسترلينيًا (نحو 2000 دولار أمريكي).

وتتضمن لمسة التصميم ثلاثة تشكيلات، الأولى جلد صناعي أسود مع أنابيب خضراء، والثانية جلد صناعي أسود مع أنابيب زرقاء، والثالثة قماش رمادي مع أنابيب سوداء، وتتميز الثلاثة بأضواء “LED” نابضة بالحياة والتي تؤطر محيط إطار السرير واللوح الأمامي.

ويوجد في أسفل السرير تلفزيون مدمج مقاس 32 بوصة مزود بآلية رفع، والتي يمكن تخزينها بعيدًا عندما يحين وقت النوم، ويحتوي السرير أيضًا على مساحة تخزين لوحدات تحكم الألعاب وحوامل سماعات الرأس ومنافذ “USB” على كل جانب.

وبالإضافة إلى ذلك، زودت الشركة السرير بصناديق جانبية متناسقة مع حوامل لإراحة وحدة التحكم الخاصة بالمستخدم.

النظرة المستقبلية

ويأتي إطلاق “The Drift” بعد فترة وجيزة من دخول “IKEA” إلى عالم الألعاب، مع إطلاق مجموعة من الأثاث للاعبين، بالتعاون مع Republic of Gamers (ROG).

وتشمل المجموعة مكاتب وكراسي وإكسسوارات يتراوح سعرها من 7.50 جنيه إسترليني إلى 350 جنيهًا إسترلينيًا.

وقالت إيوا ريتشيرت، رائدة الأعمال العالمية في مساحات العمل في إيكيا: “نعتقد أن هناك الكثير الذي يتعين القيام به لإضفاء الطابع الديمقراطي على تجربة الألعاب”.

وأَضافت: “لقد اتخذنا الخطوة الأولى في رحلتنا للألعاب، وقمنا بذلك من خلال تقديم منتجات ألعاب ميسورة التكلفة وعالية الأداء للمستهلكين، وحلول منزلية كاملة نأمل أن تعكس شخصية الناس وذوقهم”.