صور وفيديو.. حشرة القطب الجنوبي ستنقرض هذا الشتاء

لم يتوقف تهديد خطر تغير المناخ على الإنسان على الإنسان فقط، بل طالت فئات أخرى تعيش على كوكبنا منذ ملايين السنوات.

على مدى عشرات ملايين السنين طورت حشرة واحدة على كوكب الأرض قدرة فريدة مكنتها من العيش في ظروف قاسية جدا ومتجمدة في فصلي الصيف والشتاء في القطب الجنوبي، لكن هذه الحشرة قد تنقرض في الشتاء المقبل.

طورت حشرة “Belgica Antarctica” التي تعرف عربيا باسم “بلجيكية القطب الجنوبي”، وهي نوع من الذباب الصغير بلا أجنحة، قدرة فريدة على البقاء في ظروف القطب الجنوبي القاسية، وهي الحشرة الوحيدة التي يمكنها البقاء على قيد الحياة على مدار العام في القارة القطبية الجنوبية، لذلك اعتبرت علميا أنها الحشرة الأصلية الوحيدة في القارة.

وأظهرت تجارب معملية جديدة أجراها فريق باحثين من أمريكا وبريطانيا وجنوب أفريقيا أن فصول الشتاء الأكثر دفئا في القطب الجنوبي أثرت بشكل كبير على تحركات هذه الحشرات ومخازن الطاقة لديها، مما يهدد فرصها في رؤية صيف آخر جديد على وجه الأرض.

وعلى الرغم من صغر حجم هذه الحشرة، إلا أنها تعتبر علميا “أكبر حيوان بري بحت موطنه القارة القطبية الجنوبية”، أي أن منشأها الأول كان في القارة الجنوبية ولم تأت إليها كباقي الحيوانات.

This is a pair of #Antarctica’s largest endemic fully terrestrial animal – the humble Antarctic midge (Belgica antarctica)! The flightless, <1cm. long, and the only known #insect native to the southernmost continent, is remarkably built to withstand extreme conditions. pic.twitter.com/JhBPoPAP4z — Wildlife Conservation Trust (India) (@WCT_India) December 29, 2020

وطورت هذه الحشرة الغريبة استراتيجية ذكية لتجنب الموت الناتج عن التجمد وتحمل فصل الشتاء القارس، حيث تقوم بتجفيف نفسها من الماء بشكل تدريجي بهدف منع تحول ذرات المياه في داخلها إلى بلورات جليد الأمر الذي يسبب تلفا للأنسجة.

وتجفف الذبابة نفسها ببطء، لتصبح في ظروف مناسبة، وتستطيع البقاء إلى الصيف الجديد (الموسم القادم) بعد فقدانها ثلاثة أرباع المياه في جسمها.

وتعتمد عملية عودة الرطوبة إلى هذه الحشرات إلى حد كبير على الرطوبة التي تمتصها من الهواء أو التي تنتج عن الماء السائل، مما يجعها حساسة جدا للتغييرات الصغيرة في الظروف البيئية.

ومع ارتفاع درجات الحرارة بشكل مطرد بما يصل إلى نصف درجة لكل عقد في القطب الجنوبي، يمكن لهذه الظروف أن تتغير.

The star of our research show: the Antarctic midge (Belgica antarctica) — the only endemic insect on the continent — at seriously high densities. pic.twitter.com/3y319kBod3 — Scott Hotaling (@MtnScience) February 25, 2020