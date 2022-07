صور وفيديو.. حشرة القطب الجنوبي ستنقرض هذا الشتاء

لم يتوقف تهديد خطر تغير المناخ على الإنسان على الإنسان فقط، بل طالت فئات أخرى تعيش على كوكبنا منذ ملايين السنوات.

على مدى عشرات ملايين السنين طورت حشرة واحدة على كوكب الأرض قدرة فريدة مكنتها من العيش في ظروف قاسية جدا ومتجمدة في فصلي الصيف والشتاء في القطب الجنوبي، لكن هذه الحشرة قد تنقرض في الشتاء المقبل.

طورت حشرة “Belgica Antarctica” التي تعرف عربيا باسم “بلجيكية القطب الجنوبي”، وهي نوع من الذباب الصغير بلا أجنحة، قدرة فريدة على البقاء في ظروف القطب الجنوبي القاسية، وهي الحشرة الوحيدة التي يمكنها البقاء على قيد الحياة على مدار العام في القارة القطبية الجنوبية، لذلك اعتبرت علميا أنها الحشرة الأصلية الوحيدة في القارة.

وأظهرت تجارب معملية جديدة أجراها فريق باحثين من أمريكا وبريطانيا وجنوب أفريقيا أن فصول الشتاء الأكثر دفئا في القطب الجنوبي أثرت بشكل كبير على تحركات هذه الحشرات ومخازن الطاقة لديها، مما يهدد فرصها في رؤية صيف آخر جديد على وجه الأرض.

وعلى الرغم من صغر حجم هذه الحشرة، إلا أنها تعتبر علميا “أكبر حيوان بري بحت موطنه القارة القطبية الجنوبية”، أي أن منشأها الأول كان في القارة الجنوبية ولم تأت إليها كباقي الحيوانات.

This is a pair of #Antarctica’s largest endemic fully terrestrial animal – the humble Antarctic midge (Belgica antarctica)! The flightless, <1cm. long, and the only known #insect native to the southernmost continent, is remarkably built to withstand extreme conditions. pic.twitter.com/JhBPoPAP4z

— Wildlife Conservation Trust (India) (@WCT_India) December 29, 2020