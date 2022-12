صور ومواصفات ساحرة.. شاومي تطلق رسمياً عن Xiaomi 13

أطلقت شركة شاومي “Xiaomi” الصينية (الأحد 11-12-2022) عن أحدث هواتفها الذكية الرائدة من سلسلة، “Xiaomi 13”.

وشمل إعلان شاومي هاتفين يمتازان بأحدث وأقوى معالجات شركة كوالكوم، Snapdragon 8 Gen، المصنوع وفق عملية التصنيع 4 نانومتر من شركة TSMC.

ويمتاز هاتفا شاومي 13، وشاومي 13 برو بأنهما يقدمان ترقية كبيرة في مواصفات الكاميرا، بالإضافة إلى تصميم جديد. وأطلقت الشركة الهاتفين مبدئيًا في الصين، ويُتوقع طرحهما في الأسواق العالمية قريبًا.

شاومي 13 برو

يقدم الهاتف الجديد شاشة من نوع LTPO بقياس 6.73 بوصات، وبمعدل تردد قدره 120 هرتز، وبدقة 3200×1440 بكسل. وهي تدعم تقنيات الصورة: HDR10+، و Dolby Vision، و HLG، و1920Hz DC. وتحوي الشاشة أيضًا مستشعرًا لدرجة حرارة اللون المحيط الذي يسمح لها بضبط درجة حرارة اللون حسب الحاجة.

ويمتاز شاومي 13 برو عن سلفه بأنه يقدم مستوًى أعلى من السطوع قدره 1,200 شمعة، ويمكن أن يرتفع المستوى إلى 1,900 شمعة حين تشغيل الفيديو بتقنية HDR.

ويقدم الهاتف ذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5X بحجم 8 جيجابايت، أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 4.0 بسعة تتراوح بين 128 جيجابايت و512 جيجابايت.

وعلى غرار هاتف شاومي 12إس ألترا Xiaomi 12S Ultra، يقدم شاومي 13 برو ثلاث كاميرات خلفية دقة كل منهما 50 ميجابكسل، ولكن الرئيسية منها تأتي مع مستشعر بقياس 1 بوصة من نوع Sony IMX989 مع عدسات من شركة Leica وفتحة عدسة f/1.9 ومثبت صورة بصري هجين Hyper OIS.

وتأتي الكاميرا الثانية المخصصة لتصوير العمق بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بمعدل 3x وعدسات لايكا العائمة Leica Floating Lens وفتحة عدسة f/2.0. وتمتاز هذه الكاميرا بإمكانية التركيز من مسافة 10 سم فقط. أما الكاميرا الثالثة، فهي بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2.

ويحوي الهاتف بطارية بسعة 4,820 ميلي أمبير/ الساعة مع شريحة Surge G1 من شاومي، التي تسمح بتقنية الشحن الفائق السرعة باستطاعة 120 واط سلكيًا، و50 واط لاسلكيًا. ويدعم الهاتف أيضًا الشحن العكسي اللاسلكي باستطاعة 10 واط.

وتشمل الميزات الأخرى مكبرات صوت إستريو Dolby Atmos مع ميزة تتبع الرأس الجديدة من Dolby. ويدعم الهاتف مقاومة الماء والغبار وفق معيار IP68، التي تعد إضافة جديدة إلى هواتف شاومي الرائدة.

ويأتي الهاتف المصنوع من السيراميك بأربعة ألوان: الأبيض، والأسود، والأخضر، بالإضافة إلى لون رابع هو الأزرق الفاتح المصنوع من الجلد.

شاومي 13

يقدم الهاتف شاشة من نوع OLED بقياس 6.36 بوصات وبدقة 2400×1080 بكسل وبمعدل تردد قدره 120 هرتز، وهي تدعم تقنيات الصورة التي يدعمها شاومي 13 برو.

وتأتي الكاميرات الخلفية للهاتف مع عدسات Leica أيضًا، وذلك بدقة 50 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.8 للرئيسية التي تدعم أيضًا Hyper OIS، وبدقة 10 ميجابكسل للثانية التي تدعم التقريب بمعدل 3x، أما الثالثة، المخصصة للتصوير الفائق العرض، فتأتي بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2.

ويقدم شاومي 13 بطارية بسعة 4,500 ميلي أمبير/ الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 67 واط سلكيًا، وباستطاعة 50 واط لا سلكيًا. بالإضافة إلى دعم تقنية الشحن العكسي اللاسلكي باستطاعة 10 واط.

وعلى غرار شاومي 13 برو، يقدم الهاتف مكبرات صوت إستريو Dolby Atmos مع ميزة تتبع الرأس الجديدة من Dolby. ويدعم الهاتف مقاومة الماء والغبار وفق معيار IP68.

وصُنع ظهر الهاتف من الزجاج وهو يأتي باللون الأسود، والأخضر، والأزرق، والرمادي، والأبيض. وهناك ألوان أخرى، هي: الأحمر، والأصفر، والأخضر، والأزرق، بالإضافة إلى النسخة الزرقاء مع ظهر من الجلد.

يُذكر أن شاومي فتحت باب طلب الهاتفين في الصين وسيبدأ الشحن اعتبارًا من 14 كانون الأول/ ديسمبر الجاري. وسيتوفر شاومي 13 بسعر يعادل 575 دولارًا أمريكيًا لخيار 8 جيجابايت/ 128 جيجابايت، وبسعر يعادل 720 دولارًا أمريكيًا لخيار 12 جيجابايت/ 512 جيجابايت.

أما هاتف شاومي 13 برو فسيُباع بسعر يعادل 720 دولارًا أمريكيًا لخيار 8 جيجابايت/ 128 جيجابايت، وبسعر يعادل 900 دولار أمريكي لخيار 12 جيجابايت/ 512 جيجابايت.

We are going to launch Xiaomi 13 Series for our international markets soon! Stay tuned. pic.twitter.com/pBEURkKgTc

— Lei Jun (@leijun) December 11, 2022