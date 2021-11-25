ضربة جديدة لـ”عملاق النقل الأمريكي”.. بروكسل تحظر أوبر

اضطر ت شركة أوبر Uber لوقف عملياتها في بروكسل جراء حكم صادر من محكمة بلجيكية، في أحدث مشكلة قانونية للشركة خارج الولايات المتحدة.

وذكرت أوبر لتطبيق النقل التشاركي أنها ستوقف العمليات في بروكسل ابتداءً من غد 26 نوفمبر/تشرين الثاني بعد حكم محكمة بلجيكية بأن حظرا طبق في عام 2015 على أفراد يقدمون خدمات سيارات الأجرة ينطبق أيضًا على السائقين المحترفين من بينهم سائقو أوبر حيث يشمل الحظر نحو ألفي سائق في بروكسل ينتمون إلى أوبر.

مشكلات عديدة للشركة

ويتبقى لأوبر أربعة أشهر على رخصة التشغيل الخاصة بها في لندن قبل أن تحتاج إلى التجديد، وقد تم تجريد رخصتها في أكبر أسواقها الأوروبية عدة مرات للسماح لسائقين غير مرخصين باصطحاب الركاب بطريقة احتيالية.

وتم حظر الشركة لفترة وجيزة في جميع أنحاء كولومبيا في عام 2020 لانتهاكها قواعد المنافسة. كما اضطرت أوبر إلى تعديل ممارساتها في ألمانيا عام 2019 لتجنّب حظر على مستوى الدولة.

وكانت محكمة العدل الأوروبية قد قضت في عام 2017 بأن أوبر شركة نقل وليست خدمة رقمية، وهي ثغرة سمحت لأوبر بتفادي القوانين التي تُجبر خدمات سيارات الأجرة التقليدية على الالتزام بها.

وسجلت “أوبر” إيرادات بقيمة 4.845 مليار دولار في الربع الثالث من هذا العام، بزيادة 72% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.

وبلغت عدد رحلات “أوبر” لنحو 1.641 مليار رحلة في الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر الماضي، بزيادة 39% على أساس سنوي.

وحققت “أوبر” زيادة في إيرادات خدمة النقل بنحو 62% عند 2.205 مليار دولار، بينما زادت إيرادات وحدة التوصيل 97% لتصل إلى 2.238 مليار دولار.