ضربة موجعة لآبل.. هواوي P60 Pro يهزم آيفون 15 برو ماكس

كشفت شركة آبل الشهر الماضي عن سلسلة آيفون 15 قالت إن آيفون 15 برو ماكس يتمتع بأفضل كاميرا على الإطلاق.

لكن هذه الثقة المفرطة، سقطت في الاختبارات التي أجراها موقع DxOMark، وهو أشهر المواقع العالمية المتخصصة في فحص الهواتف وأجهزة الكومبيوتر ومكبرات الصوت والكاميرات.

وحسب موقع DxOMark فإن كاميرا هاتف (آيفون 15 برو ماكس) فشل في احتلال الصدارة فيما يخص التصوير، بينما ذهب عرش الأفضل لهاتف هواوي P60 PRO.

وحصل هاتف هواوي P60 Pro، على 156 نقطة مقابل 154 نقطة لآيفون 15 برو ماكس.

ويتمتع (آيفون 15 برو ماكس)، بأداء متميز فيما يتعلق بالتعرض للضوء، لأنه يقدم باستمرار نتائج رائعة للصور والفيديو عبر مجموعة من ظروف التصوير.

وتفوق الهاتف في التصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو مع التقاط التفاصيل المعقدة، وتقديم ألوان البشرة بشكل جميل.

وأشاد الموقع بجودة صورة مستشعر الصور Quad-Bayer والتكبير السلس بمعدل x2، إلى جانب العدسة المقربة بمعدل x5

وتشير النتائج إلى أن هذه التحسينات مجتمعة تجعله خيارًا رائعًا للمصورين الفوتوغرافيين ومصوري الفيديو بالأجهزة المحمولة.

ومع ذلك، فإن الضوضاء في الصور الفوتوغرافية المنخفضة الإضاءة، والأشياء غير المرغوب فيها، مثل: التوهجات، والظلال، والتعرجات، والنطاق الديناميكي المحدود قليلًا، والتفاصيل غير المتسقة عبر نطاقات التكبير أو التصغير كانت نقاطا ضعف في نظام الكاميرا.

أما هاتف هواوي P60 Pro، فإنه يحصد الصدارة رغم أنه أقدم من آيفون 15 برو ماكس بـ 6 أشهر، وبسعر أقل بحوالي 150 دولار.

يأتي هواوي P60 Pro بكاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة مع تقنيات المثبت البصري و PDAF وLases AF، والعدسة الثانية 48 ميجابكسل تيليفوتو مع تقريب بصري 3.5X، والعدسة الثالثة فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل.