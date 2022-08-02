الثلاثاء 4 محرم 1444 ﻫ - 2 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ضوابط جديدة لتنظيم الإعلانات على مواقع التواصل بالسعودية

منذ ساعة واحدة
مواقع التواصل

مواقع التواصل

A A A
طباعة المقال

أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع السعودية، الاثنين، عن سلسلة ضوابط جديدة لتنظيم الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت أن أي شخص يريد “تقديم المحتوى الإعلاني على مواقع التواصل الاجتماعي”، فهو يحتاج إلى ترخيص.

وقالت الهيئة إنها وفرت خدمة “موثوق”، التي “تتيح تسجيل الأفراد لترخيص تقديم الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأكدت أن “الترخيص يعتبر إلزاميا لمزاولة الإعلانات للأفراد”، وأشارت إلى أن هناك 6 شروط للحصول على رخصة موثوق.

وتشمل الشروط “الالتزام بالضوابط الخاصة بتقديم الأفراد للمحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي (…) وبالمحتوى والإعلانات والتصنيفات (بما فيها التصنيف العمري).

وللحصول على الرخصة يجب على المستخدم أن يتعهد بـ”تقديم أي بيانات أو معلومات أو تقارير تطلبها الهيئة، والتوقف عن الإعلان عن أي محتوى إعلامي فورا ودون اعتراض عند طلب الهيئة، وعدم عرض أي إعلان إلا من خلال حساب مسجل لدى الهيئة”.

وفيما يخص غير السعوديين، فهناك شرط يشمل تعهد المستخدم بـ”عدم ممارسة النشاط إلا بعد الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من الهيئة والجهات ذات العلاقة”.

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    تويتر
    تويتر ترفع قيمة الاشتراك في خدمتها "تويتر بلو" الى 5 دولارات
    تطبيق تيكتوك
    احذروا سياراتكم.. تحدٍ خطير على تيك توك!
    مقبرة رومانية قديمة- أرشيفية
    تركيا.. اكتشاف مقبرة رومانية قديمة عمرها حوالي 1600 عام

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الشعب اللبناني يعاني من أسوأ أزمة اقتصادية
    مفاجأة من البنك الدولي.. لبنان الأول عالمياً!!
    نوح زعيتر
    توقيف نجل نوح زعيتر في جونية.. اليكم التفاصيل
    محمد رمضان
    بالصور والفيديو.. مجنده اسرائيلية بين احضان محمد رمضان في اليونان