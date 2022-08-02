ضوابط جديدة لتنظيم الإعلانات على مواقع التواصل بالسعودية

أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع السعودية، الاثنين، عن سلسلة ضوابط جديدة لتنظيم الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت أن أي شخص يريد “تقديم المحتوى الإعلاني على مواقع التواصل الاجتماعي”، فهو يحتاج إلى ترخيص.

وقالت الهيئة إنها وفرت خدمة “موثوق”، التي “تتيح تسجيل الأفراد لترخيص تقديم الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأكدت أن “الترخيص يعتبر إلزاميا لمزاولة الإعلانات للأفراد”، وأشارت إلى أن هناك 6 شروط للحصول على رخصة موثوق.

ترخيص #موثوق يتيح للأفراد تقديم المحتوى الإعلاني على مواقع التواصل الاجتماعي. بادر بالتقديم على الترخيص عبر الرابط:https://t.co/ZllmaGITyr الهيئة العامة للإعلام #المرئي_والمسموع#منصة_إعلام pic.twitter.com/rXUOcgWDgj — الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع (@gcamsa) August 1, 2022

وتشمل الشروط “الالتزام بالضوابط الخاصة بتقديم الأفراد للمحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي (…) وبالمحتوى والإعلانات والتصنيفات (بما فيها التصنيف العمري).

وللحصول على الرخصة يجب على المستخدم أن يتعهد بـ”تقديم أي بيانات أو معلومات أو تقارير تطلبها الهيئة، والتوقف عن الإعلان عن أي محتوى إعلامي فورا ودون اعتراض عند طلب الهيئة، وعدم عرض أي إعلان إلا من خلال حساب مسجل لدى الهيئة”.

وفيما يخص غير السعوديين، فهناك شرط يشمل تعهد المستخدم بـ”عدم ممارسة النشاط إلا بعد الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من الهيئة والجهات ذات العلاقة”.