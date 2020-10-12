طرق حذف تطبيقات آيفون بعد التحديث الجديد iOS 14

قدم iOS 14 طرق جديدة لحذف التطبيقات على هواتف آيفون ، حيث أصبحت عملية الحذف مع التحديث الجديد أسهل مقارنة بالإصدارات السابقة .

تؤكد شركة ”أبل“ الأمريكية أن حذف التطبيقات من هواتف ”آيفون“ بات أسهل مع التحديث الأخير (iOS 14) الذي يحتوي على ميزة ”مكتبة التطبيقات“ (App Library) الجديدة، التي تعمل على تنظيم التطبيقات في مربعات في الشاشة الرئيسة، وجعل عملية حذف التطبيقات أو نقلها تتغير بالكامل تقريبا.

ولحذف التطبيقات من شاشة الهاتف الرئيسة، يجب الضغط مطولا على أيقونة التطبيق حتى تظهر لك القائمة المنبثقة، واعتمادا على التطبيق، قد تحتوي القائمة على إجراءات أخرى يمكنك اتخاذها.

وبمجرد الضغط على خيار (إزالة التطبيق) Remove App في القائمة المنبثقة التي تظهر لك، سيؤدي ذلك إلى ظهور مربع حوار يحتوي على خيارين، الأول (حذف التطبيق) Delete App: الذي سيؤدي إلى حذف جميع بيانات التطبيق من هاتفك بشكل نهائي، وتحرير مساحة تخزينية قد تحتاج إليها.

والخيار الثاني هو (النقل إلى مكتبة التطبيقات) Move To App Library: وسيؤدي هذا الخيار إلى إزالة رمز التطبيق من شاشة الهاتف الرئيسة فقط، حيث سيظل التطبيق مثبتا ويمكنك الوصول إليه في أي وقت عن طريق التمرير من اليمين إلى اليسار على الشاشة الرئيسة حتى تصل إلى مكتبة التطبيقات.

وإذا رغبت في حذف أي تطبيق فلا يتطلب ذلك نقله من مكتبة التطبيقات والعودة إلى الشاشة الرئيسة لحذفه، بل هناك بضع طرق لحذف التطبيق من مكتبة التطبيقات:

الطريقة الأولى: الضغط على شريط البحث أعلى مكتبة التطبيقات، والبحث عن التطبيق الذي تريد حذفه، أو التمرير للأسفل حتى تجده، ثم الضغط لفترة طويلة على أيقونة التطبيق حتى ترى قائمة منبثقة، ثم اختيار (حذف التطبيق) Delete App.

الطريقة الثانية: يجب عليك البحث عن التطبيق في مجلده، والضغط عليه لفترة طويلة، ثم تحديد خيار (حذف التطبيق) Delete App من القائمة المنبثقة.

الطريقة الثالثة: الضغط مطولا على التطبيق الذي تريد حذفه، ثم الضغط على علامة (X) التي تظهر لك في أعلى الركن الأيسر من أيقونة التطبيق.