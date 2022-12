طرق فعالة للحفاظ على خصوصيتك في فيسبوك

أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي جزءا مهما من حياتنا اليومية، الأمر الذي يتوجب إدراك المستخدمين بأهمية وطرق حماية بياناتهم.

استعرض موقع jumpstartmag ، طرق فعالة عن طريق إعدادات الفيسبوك، يمكنك خلالها الحفاظ على خصوصيتك، وهي على الترتيب:

الطريقة الأولى: تقييد الوصول إلى ملفك التعريفي من أحدث الإعدادات التي أطلقها فيسبوك خلال السنوات الأخيرة ميزة قفل التعريف بالملف الشخصي، وتمكن تلك الخاصية صاحبها من تقييد فرص الوصول إلى المعلومات الشخصية لعامة المستخدمين دون الأشخاص الموجودين في قائمة الأصدقاء بالفعل، ولتفعيل تلك الميزة قم باتباع الخطوات التالية:

سجل دخولك على حسابك الرسمي على الفيسبوك

اضغط على النقاط الـ3 في قائمة التبويب الموجودة أسفل اسمك

اختر خاصية Lock profile ، ومن ثم ستفعل تلقائيا

الطريقة الثانية: التحكم في حال لم ترغب القيام بالخيار الأول، فإنه ببساطة يمكنك اللجوء إلى آلية التحكم في تمكين من ترغب في أن يشاركك منشوراتك، عبر تغيير بعض الإعدادات، ويمكنك القيام بذلك من خلال الخطوات التالية:

اضعط على القائمة التي ترافق كل منشور وقم بتحديد خيار الجمهور المستهدف edit audience

اختر الطريقة التي تريد أن يشاركك الأصدقاء منشوراتك سواء عام أو أصدقاء أو أنا فقط

الطريقة الثالثة: خصوصية قائمة الأصدقاء سجل دخولك على الفيسبوك

اختر الإعدادات والخصوصية ثم الإعدادات

اضغط على أيقونة how people can find and contact you

انتقل بعد ذلك إلى خيار edit audience، واختر ما يناسبك، ثم اضغط موافق