طرق للتحكم بإشعارات “واتساب”

على الرغم من ان تطبيق “واتساب” سهّل علينا التواصل، لكنه في المقابل قد يسبب لنا الإزعاج أحياناً بسبب الإشعارات التي قد لا نرغب بتلقيها من مراسلات لا تهمنا.

ولتجنب الإزعاج الزائد، إليك بعض النصائح للتحكم بالإشعارات:

-يمكنك تشغيل أو تعطيل نغمات المحادثات، ويمكنك كتم إشعارات الدردشات الأقل أهمية كي لا تزعجك طوال اليوم.

-يمكنك تحديد نغمة الإشعار الوارد من دردشة فرد معين أو مجموعة معينة. يجعلك هذا تعرف من المرسل من خلال سماع النغمة قبل أن تنظر إلى الهاتف. تستطيع تفعيل هذا الخيار من خلال ضبط الإشعارات.

-يمكنك ضبط مدة الاهتزاز أيضاً إن رغبت بترك الهاتف على الوضع الصامت معظم الوقت. يمكن جعل مدة اهتزاز الدردشة طويلة أو قصيرة لتمييز دردشة عن الأخرى. يمكن فعل هذا من الإعدادات ثم الذهاب إلى الاهتزاز.

-يمكنك اختيار الإشعار عبر الضوء لدردشة معينة إن كنت لا تريد تفويت أية رسالة من تلك الدردشة. وللقيام بذلك، اذهب إلى الإعدادات ثم الخيار الموجود أسفل «الضوء».

-يمكنك استخدام خاصية الإشعارات ذات الأولوية القصوى التي تتيح عرض الإشعارات في أعلى شاشتك. ربما عليك أن تعطل هذه الخاصية للدردشات التي لا تعتبرها مهمة، لتبقى مقتصرة على الدردشات المهمة فقط، وذلك بحسب “الرؤية”.