طرق وأدوات لإخفاء بريدك الإلكتروني للهروب من المعلنين

في بعض الأحيان نجد أنفسنا مجبرين على إخفاء بريدنا الإلكتروني لتجنب رسائل الإعلانات أو عدم استقبال رسائل من جهات غير مرغوب فيها.

توجد العديد من الطرق لإخفاء بريدك الإلكتروني من استهداف شركات الإعلانات والمعلنين عبر الإنترنت.

وتسعى شركات الإعلانات إلى الحصول على البريد الإلكتروني الخاص بالمستخدمين حتى يتمكنوا من تتبعهم عبر شبكة الإنترنت وتخصيص الإعلانات والحملات الدعائية.

وتحصل هذه الشركات على بريدك الإلكتروني عندما تقوم بالتسجيل في إحدى المواقع التابعة لهم أو عندما تبيع إحدى المواقع التي تستخدمها بياناتك إلى الشركات المعلنة.

وبعد ذلك تجد بريدك الإلكتروني مليء بالرسائل المزعجة والحملات الإعلانية لمختلف الخدمات التي قد تستخدمها أو لا تستخدمها.

ودفع اختراق الخصوصية هذا الكثير من الشركات للبدء بالعمل على أدوات لإخفاء البريد الإلكتروني ومنع المعلنين من الوصول إليه.

طرق إخفاء البريد الإلكتروني

تستطيع إخفاء بريدك الإلكتروني عبر طريقتين مختلفتين، وهما استخدام خدمات توجيه البريد الإلكتروني أو البريد الإلكتروني الوهمي.

خدمات توجيه البريد الإلكتروني

تعتمد هذه الخدمات على فكرة سهلة وبسيطة للغاية، حيث تقوم بإعطائك بريدًا وهميًا لتستخدمه في تسجيل الدخول بدلًا من بريدك الحقيقي.

وعندما تصلك رسالة في صندوق الوارد للبريد الوهمي، فإن هذه الخدمة تتعرف على محتوى الرسالة وتقرر إما أنه توجهه لك إن كان هامًا أو أن تتركه في صندوق البريد الوهمي إن كان إعلانيًا أو لا يهمك، وتستطيع بالطبع مراجعة صندوق البريد الوهمي للبحث عن رسائل بعينها.

وتوفر لك بعض الخدمات إمكانية إنشاء أكثر من بريد وهمي، ويجعل ذلك عملية تتبعك عبر البريد الإلكتروني أصعب.

وتوجد الكثير من الأدوات التي تقدم هذه الخدمة، ومن أهمها:

أداة أبل لإخفاء البريد الإلكتروني

توفر أبل ضمن اشتراك iCloud Plus أداة جديدة تسمح لك بإخفاء بريدك الإلكتروني عند التسجيل في أي موقع عبر أجهزتها.

ويمكن لهذه الأداة إنشاء البريد الإلكتروني الوهمي الجديد بسهولة عبر الضغط على صندوق تسجيل الدخول ومن ثم اختيار اخفاء البريد الإلكتروني.

إنشاء البريد الوهمي

كما تستطيع إنشاء بريد إلكتروني وهمي بعيدًا عن صندوق تسجيل الدخول عبر اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى تطبيق الإعدادات في جهازك، ومن ثم اضغط على صورة حساب آيكلاود الخاص بك.

بعد ذلك اختر خاصية إخفاء البريد الإلكتروني ومن ثم إنشاء حساب جديد.

خدمة فايرفوكس لتوجيه الرسائل

تقدم شركة Mozilla صاحبة متصفح فايرفوكس خدمةً خاصةً بها ومرتبطة بحساب المتصفح لتسهل على مستخدميها الوصول إليها.

وتوفر الشركة نسخةً من الخدمة بشكل مجاني ولكنها أقل كثيرًا في المميزات من أغلب المنافسين.

وتسمح لك النسخة المجانية من الخدمة بالحصول على 5 أسماء مستعارة، ولكن لا تستطيع الوصول إلى الرسائل الواردة إلى البريد الوهمي أو الرد عليها.

خدمة AnonAddy

تعمل هذه الخدمة عبر الموقع الخاص بها دون الحاجة إلى تثبيت أي إضافات خارجية أو استخدام متصفح بعينه.

وتوفر لك الخدمة مجموعة من المميزات التي تأتي في الاشتراك المجاني الخاص بها مثل:

– عدد لا نهائي من الأسماء المستعارة

– القدرة على ربط الاسم المستعار بأكثر من بريد.

ولكن تأتي النسخة المجانية من الخدمة بمساحة استضافة بحجم 10 ميجابايت تقريبًا، وتعتبر المساحة قليلة للرسائل التي تحتوي على صور كثيرة.

ويمكنك استضافة الخدمة عبر موقعك الخاص دون الحاجة لاستخدام الاشتراك الخاص بها للمزيد من الخصوصية.

خدمة DuckDuckGo

أصبحت شركة DuckDuckGo إحدى أكبر الشركات المهتمة بالخصوصية في الإنترنت، وذلك بدايةً من محرك البحث الخاص بهم وحتى المتصفح والخدمات الخاصة بهم.

وتستطيع عبر هذه الخدمة الحصول على بريد بعنوان Duck.com، وتعد الشركة بإزالة جميع المتابعات الموجودة في الرسائل الواردة إليك.

ولكن لازالت الخدمة في طورها التجريبي، كما أنك تحتاج للتسجيل في قائمة الإنتظار حتى تحصل عليها.

استخدام خدمات البريد الإلكتروني الوهمي المؤقت

تختلف هذه الخدمات عن خدمات توجيه الرسائل في أن البريد الجديد الذي تحصل عليه هو بريد مؤقت.

ويعني ذلك أنه يختفي ويتوقف عن العمل بشكل كلي بعد عدة دقائق أو أيام كما ترغب وتقدم الخدمة لك.

وتوجد الكثير من الخدمات المتنوعة التي تسمح لك باستخدام البريد الإلكتروني المؤقت مثل GuerrillaMail أو 10MinuteMail.

كما توجد مجموعة من الخدمات العربية مثل مهمل أو بريد مؤقت أو TempMail. وتوفر أغلب هذه الخدمات تطبيقات للتثبيت على الهاتف أو يمكنك استخدامها مباشرةً من الموقع الخاص بها.

وقد تواجه صعوبة عند استخدام مثل هذه الخدمات مع بعض المواقع، وفي تلك الحالة يجب عليك تغيير الخدمة واستخدام خدمة أخرى غيرها.